Lo stato in cui versa la circoscrizione di Ravagnese, la denuncia: “si perdono milioni di litri d’acqua!”

StrettoWeb

Degrado, incuria, abbandono e anche un danno idrico non indifferente. È questo lo stato in cui versa la circoscrizione di Ravagnese. Una situazione che, come spesso accade a Reggio Calabria, risulta totalmente e stranamente invisibile agli occhi dell’Amministrazione Comunale, ma non a quelli dei cittadini. È proprio un cittadino, Giovanni Di Bella, presidente dell’associazione Archi Club, a segnalare il problema alla redazione di StrettoWeb: “da anni la manutenzione e la pulizia lungo tutto il perimetro della sede sono in attesa di manutenzione, negli ultimi mesi una ditta incaricata dal comune sta effettuando dei lavori all’esterno dell’edificio, ma a quanto pare la perdita idrica presente nell’area circostante all’edificio stesso, presente da almeno un anno, non viene presa in carico da nessuno”.

“Tra poche settimane si inizierà a parlare di carenza idrica e li si perdono milioni di litri d’acqua al giorno. Io personalmente ho segnalato più volte ad alcuni amministratori la problematica ma ad oggi nulla è cambiato, mi preme sottolineare che la perdita proviene da un’aiuola della circoscrizione quindi, credo, di competenza comunale. Prima di istituire nuove circoscrizioni come è stato sottolineato in più di una occasione, è d’obbligo mantenere efficienti quelle già presenti sul territorio. Noi cittadini siamo stanchi di vedere inaugurazioni di grandi opere architettoniche e contestualmente assistere all’abbandono ed all’incuria totale delle stesse“, conclude.