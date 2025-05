Catanzaro: scoperta bomba della seconda guerra mondiale nel cantiere del Campus universitario

StrettoWeb

Una bomba da mortaio tedesca, risalente alla seconda guerra mondiale, è stata trovata nel cantiere del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’ordigno è stato trovato nella zona dove sono in corso i lavori per la realizzazione delle residenze universitarie, da parte di personale di una ditta specializzata nella bonifica sistematica per l’individuazione di ordigni bellici, nei pressi degli impianti sportivi. I carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, ricevuta la segnalazione, si sono recati sul posto e constatata la presenza dell’ordigno, hanno chiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro, che, data la vicinanza del Policlinico Universitario e del complesso Universitario di Germaneto, dopo aver informato la Prefettura, per ragioni urgenti di ordine e sicurezza pubblica, hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno. La bomba è stata rimossa dagli specialisti dell’Arma ed è stata fatta brillare in una cava.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.