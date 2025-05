Catanzaro, navette gratuite per i giovani in discoteca: al via il progetto “Lasciati guidare”

StrettoWeb

“Bus navetta da tutta la città per accompagnare i ragazzi in discoteca. Questo il progetto “Lasciati guidare”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Catanzaro in collaborazione con la società partecipata Amc Spa. Il progetto, che si rivolge principalmente alle famiglie ed ai ragazzi della città e non solo, prevede l’attivazione di un servizio di trasporto notturno gratuito con collegamenti diretti dai vari quartieri della città con destinazione i locali della movida prevalentemente situati nel quartiere marinaro”. E’ quanto afferma in una nota Gregorio Buccolieri, consigliere delegato Mobilità e Trasporti.

“L’iniziativa nasce con l’intento di ridurre il numero di veicoli in circolazione durante le ore notturne del fine settimana, con particolare attenzione alla fascia oraria tra il sabato sera e la domenica mattina, periodo critico per il verificarsi di numerosi sinistri. “Lasciati Guidare” è pertanto un’iniziativa alla quale abbiamo fortemente creduto, ed investito, che si auspica possa essere sposata dagli operatori commerciali ai quali è indirizzata la manifestazione di interesse, per cercare di limitare gli incidenti e soprattutto per regalare una maggiore serenità alle famiglie”. È stato sviluppato un piano che prevede tratte con andata e ritorno, ad orari prestabiliti, in collaborazione con l’Amc ed il suo management che ringraziamo per aver raccolto subito la sfida”.

“I bus – navetta partiranno a mezzanotte dai vari quartieri della città di Catanzaro per raggiungere i luoghi della movida cittadina e garantiranno il rientro nelle prime ore della domenica a casa, a partire dalle 5. Attraverso questa iniziativa l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Fiorita, intende offrire un servizio di trasporto che sia anche un vero e proprio strumento educativo per promuovere la cultura della mobilità sostenibile e della consapevolezza di una guida responsabile”.