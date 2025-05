Caso Alessandro Giordano, l’ATERP: “Commissione Mobilità è ferma dal 2021, abbiamo già sollecitato con urgenza il Comune da molto tempo”

StrettoWeb

“La Commissione per la Mobilità, insediatasi nel 2021, non ha MAI funzionato attesa la decadenza, per conseguito pensionamento, del componente del Comune di Reggio Calabria. Soltanto in conseguenza di costante insistenza di ATERP ed a seguito di interlocuzioni con la dirigente del Comune di Reggio Calabria in capo al Servizio Patrimonio, per rappresentare la necessità di nominare ,con urgenza, il proprio componente all’interno della Commissione e procedere alla necessaria redazione del conseguente regolamento per il suo corretto funzionamento ed al fine di valutare ed evadere le numerose pratiche di “cambio alloggio”, il Comune con decreto n. 36 del 2.8.2024 si è reso adempiente nel mentre la bozza di regolamento è stata trasmessa all’ATERP soltanto in data 15.4.2025”. Lo afferma in una nota l’ATERP Calabria.

“Comprendendo, tuttavia, pienamente le ragioni e le motivazioni della richiesta avanzata dal sig. Giordano occorre sottolineare che la soluzione, in tale contesto emergenziale, è unicamente quella della emissione di apposita ordinanza sindacale di assegnazione di un alloggio idoneo (eventualmente anche tra quelli di proprietà comunale)”.

“ATERP Calabria, da subito, attiverà immediata ricognizione nella Città di Reggio Calabria al fine di eventualmente reperire un alloggio idoneo all’uso di pronta disponibilità che andrà assegnato – ove reperito – con le modalità sopra descritte non essendo, per legge, competenza di questa Azienda provvedere all’assegnazione di qualsivoglia immobile/alloggio di edilizia residenziale pubblica”.