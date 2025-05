Calcio a 5, la Futura pareggia la prima dei playoff per la Serie A contro Pescara

StrettoWeb

Un pari che lascia, ancora tutto apertissimo. La Futura va avanti di due lunghezze: Pescara cresce alla distanza e, nel secondo tempo trova il gol del pareggio. Consapevoli del valore dell’avversario, seconda forza del torneo, i giallo-blu, senza stress ma con grande voglia, proveranno a regalarsi il successo sabato prossimo in Abruzzo. Il veterano Junior Alves (classe 1972), calcettista del Pescara, ha palesato un applauso meraviglioso al pubblico del Palattinà che, consapevole dell’importanza dell’impegno ha risposto in chiave massiccia, sportiva e bellissima, più che mai. La Futura parte con Parisi, Pizetta, Scopelliti, Falcone ed Honorio. Gli ospiti con Cilli in porta, Coco Smith, Rodriguez, Morgado, Masi.

Un batti e ribatti nelle fasi iniziali con poche emozioni. Qualche flash di Rodriguez, idem di Pedotti. Dopo quattro minuti e mezzo, la Futura la sblocca: la trama verticale da Pizetta ad Honorio è perfetta. E’ gol Futura. I giallo-blu hanno una doppia occasione di raddoppio prima con Honorio, e poco dopo con Pizetta. Pescara si scuote, costruisce colpendo un palo esterno con Rodriguez. Il primo tempo è ricco di palle gol: da Scopelliti per i giallo-blu, Baiocchi per gli ospiti. Annullato un gol al Pescara: la battuta della rimessa verrà fischiata come irregolare prima dell’esecuzione.

Carichi dopo l’intervallo, i locali, trascinati da un pubblico da favola segnano subito: Pizetta ruba palla nelle trame abruzzesi e realizza. Pescara cresce alla distanza. Tanti ed efficaci tentativi di Junior Alves, fermato da Parisi. Al tredicesimo, una bordata da fuori area di Morgado viene parato da Parisi ma, sulla respinta Masi è perfetto di testa: è 2-1. La Futura sfiora per due volte con Musumeci il terzo gol. Dopo quattro minuti, la percussione di Baiocchi è efficace, idem l’incertezza giallo-blu: Danilo Marrazzo realizza il gol del pari. Sabato prossimo a Pescara, si deciderà la disputa: i ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio ci proveranno.