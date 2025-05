Calabria, UNARMA: “pieno sostegno alla proposta di elevazione del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano”

StrettoWeb

La Segreteria Regionale del Sindacato dei Carabinieri UNARMA della Calabria, per voce del Segretario Generale Fabio Riccio, esprime profonda soddisfazione per la pronta, chiara e convinta adesione dell’Amministrazione Comunale di Corigliano‐Rossano alla proposta avanzata dal nostro Sindacato volta all’elevazione dell’attuale Reparto Territoriale a Gruppo Territoriale dell’Arma dei Carabinieri.

«Registriamo con orgoglio e apprezzamento – dichiara Riccio – il sostegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Flavio Stasi, che ha dimostrato rispetto per le esigenze del territorio. UNARMA Calabria rinnova l’impegno a collaborare, in sinergia con tutte le realtà istituzionali e sociali, per garantire un rafforzamento duraturo della presenza dell’Arma sul territorio, a beneficio dell’intera collettività”.

