Calabria, riaperta in modalità provvisoria la carreggiata della SS280 verso Lamezia Terme

StrettoWeb

Questa sera sarà riaperta al traffico, in modalità provvisoria di cantiere, la carreggiata della SS 280 in direzione Lamezia Terme (Aeroporto – A2 – Stazione FS), attualmente inibita al transito per l’esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale, in progressivo completamento. Inoltre, verrà ripristinato il transito a due corsie per il senso di marcia in direzione Catanzaro, lungo la carreggiata attualmente parzializzata per le necessarie deviazioni di cantiere.

Durante le fasi preliminari, per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, lungo la carreggiata in direzione Lamezia Terme, sarà necessario effettuare delle deviazioni temporanee sulla viabilità locale, con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Lamezia sud.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.