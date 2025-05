Calabria, comandante della Penitenziaria aggredita in carcere da due detenuti

StrettoWeb

Aggressione nel carcere di Rossano, in Calabria, ai danni della comandante del reparto della Polizia penitenziaria. A dare notizia dell’episodio accaduto qualche giorno addietro è il Sappe. “Abbiamo appena appreso – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale – che giorni fa, nel carcere di Rossano, si è verificato un altro grave episodio di aggressione, questa volta nei confronti della comandante del reparto di Polizia Penitenziaria che è stata aggredita da due detenuti che dovevano essere trasferiti in altro istituto, per motivi di ordine e sicurezza. La comandante è stata strattonata per i capelli e picchiata con calci e pugni che le hanno procurato diversi traumi ed un evidente livido sotto l’occhio, all’altezza dello zigomo. Solo grazie all’intervento del personale presente si è evitato il peggio“.

“Non è tollerabile – aggiungono Durante e Ciccone – quanto avviene nelle carceri, a causa dell’arroganza e della violenza di alcuni detenuti, per i quali continuiamo a chiedere istituti dedicati, nei quali far scontare la pena, fino a quando non imparano a rispettare le regole. Sempre a Rossano, ieri, un detenuto portato in udienza al tribunale di Cosenza ha cercato di aggredire i giudici ed il personale di scorta che, con il supporto di personale dell’Arma, è riuscito a portarlo alla calma. Ci viene riferito che, spesso, l’amministrazione manda a Rossano detenuti precedentemente allontanati per motivi di ordine e sicurezza. Chiediamo, quindi, qualora risultasse vero, una più attenta valutazione sul carcere di Rossano, per quanto riguarda anche la gestione dei detenuti, atteso che il personale aggredito non può ritrovarsi davanti al detenuto che lo ha precedentemente ha usato violenza“.