Brolo, l’8 maggio la presentazione di “Scialamuni” | INFO

Domani, giovedì 8 maggio, alle ore 17:00, presso il Central Bar di Brolo, in via Vittorio Emanuele III, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Scialamuni”, la grande festa che inaugurerà l’estate brolese 2025. Durante l’incontro verrà svelato il programma ufficiale di “Scialamuni”, la manifestazione che si svolgerà nei giorni 1 e 2 giugno sulla spiaggia di Brolo, e che promette due giornate cariche di energia, musica e gusto. DJ set, street food, cocktail, animazione e tante sorprese animeranno il litorale, in un mix di ritmo, divertimento e sapori mediterranei.

Alla conferenza saranno presenti i promotori dell’iniziativa: Sandro Contenta, Nino Bonina, e Antonio Bonina con il suo team di DJ. Con loro, anche le istituzioni locali, rappresentate dal sindaco Giuseppe Laccoto e dall’assessore al turismo Nuccio Ricciardello, a testimonianza del forte coinvolgimento dell’amministrazione comunale in un evento che punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate brolese.

Grande attesa per l’annuncio dei due artisti principali che animeranno il palco, ma anche per scoprire tutte le “chicche” di un programma che si preannuncia ricco, variegato e capace di coinvolgere ogni fascia d’età.

“Scialamuni” è più di una festa: è un momento di condivisione e rilancio per Brolo, un’occasione per vivere insieme l’inizio dell’estate, in allegria e buona compagnia.

