Atleta reggina bronzo alla Open League di Karate | NOME

Si è disputata nei giorni 17 e 18 maggio u.s. nella E-Work Arena di Busto Arsizio, in Lombardia, una delle tappe “Open League” di Karate valida per il Ranking nazionale FIJLKAM. Hanno preso parte alla importante manifestazione agonistica 1325 atleti, molti dei quali di livello europeo e mondiale, in rappresentanza di 277 società sportive. La “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria, allenata da Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, ha presentato in gara 8 atleti reggini: Barbara Ambrosiano, Michele Barbaro, Chiara Chirico, Luca Di Marno, Francesca Forgione, Ettore Forgione, Marco Nucara e Alex Tatomir che si sono distinti nelle diverse categorie di peso e d’età.

Il resoconto della trasferta è soddisfacente per gli “amaranto” della “Fortitudo 1903” che hanno conquistato la medaglia di bronzo con Chiara Chirico nella categoria +61 kg, classe Cadette; il settimo posto con Barbara Ambrosiano nella categoria -47 kg Cadette ed il nono posto con Luca di Marno nella categoria -61kg, Juniores. Anche gli altri atleti reggini hanno svolto un’ottima prestazione: Michele Barbaro e Marco Nucara hanno superato il primo turno ed hanno ceduto di misura alla maggiore esperienza degli avversari nel secondo round di gara; Francesca Forgione, Ettore Forgione e Alex Tatomir sono stati eliminati al primo turno come spesso accade per molti altri atleti in gare di tale livello tecnico.

La “Fortitudo 1903” risulta essere nell’Open League Lombardia 2025 la prima società della Calabria tra le partecipanti ed inclusa nella classifica generale per aver conquistato medaglie. Il prossimo importante impegno per gli atleti della “Fortitudo 1903” sarà dal 23 al 25 maggio p.v. al Centro Olimpico di Ostia Lido per disputare la finale del campionato italiano cadetti dove saranno in gara: Chiara Chirico, Antonino Cuzzocrea, Francesco Santoro, Diego Alpinolo, Filippo Bizzintino, Michele Barbaro e Sara Longo.