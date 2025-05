Aria e acqua, tesori da proteggere: quando l’educazione ambientale diventa urgente per le scuole. Il progetto a Messina

StrettoWeb

“L’acqua è l’aria sono un bene prezioso. La prima è essenziale per la vita sul nostro pianeta e le risorse idriche sono limitate e sempre più minacciate dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. La qualità dell’aria è anch’essa sotto costante minaccia a causa delle attività umane. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un uso responsabile dell’acqua e della protezione della salubrità dell’aria che respiriamo”. Così in una nota Francesco Cancellieri, Presidente ASSOCEA Messina APS.

“È in quest’ottica che si è mosso il Nodo InFEA della VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina ideando un progetto di informazione e formazione ambientale per gli studenti e le istituzioni scolastiche del tessuto cittadino e provinciale, in collaborazione con il centro di educazione ambientale (AssoCEA Messina APS) che ha avuto inizio a marzo 2025 con gli studenti dell’I.I.S. Felice Bisazza, a seguire gli studenti dell’I.I. G. Minutoli e gli studenti del Liceo Maurolico”.

“Si è svolta un’altra Sessione Speciale di Educazione Ambientale presso il Liceo Giuseppe La Farina tenuta sul tema “Tutela dell’Aria e dell’Acqua dall’Inquinamento” dagli esperti tecnici ambientali, che hanno spiegato ai ragazzi il ciclo dell’acqua, l’importanza della biodiversità acquatica e della salubrità dell’aria, nonché le conseguenze dell’inquinamento idrico e atmosferico. Ha aperto l’incontro il Dott. Cosimo Cammaroto, Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acqua, alla presenza della Prof.ssa Maria Antonietta Colosi che ha salutato tutti i presenti anche a nome della Preside Prof.ssa Caterina Celesti, sottolineando l’importanza del tema per la formazione degli studenti. L’attività è iniziata presentando una sintesi dei compiti svolti dal Servizio Tutela dell’Aria e dell’Acqua e introducendo il tema dell’inquinamento delle acque e i principi della depurazione”.

“Il Dott. Lo Presti ha proseguito descrivendo le procedure e i risultati dell’attività di Catasto degli Scarichi, mentre il Sig. Bombaci ha descritto i principi dell’inquinamento atmosferico e le attività dell’Ufficio Catasto Emissioni ed insieme al Sig. Romeo hanno mostrato la sonda di prelievo fumi. A conclusione, il dott. Lo Presti e il dott. Celona hanno mostrato il funzionamento della sonda multiparametrica. Attraverso attività interattive e laboratori didattici e l’interessante sessione gli studenti hanno imparato a conoscere il valore delle matrici ambientali e le azioni quotidiane per preservarla, oltre a partecipare attivamente al dibattito domande & risposte, esponendo spunti di riflessione”.

“Inoltre, hanno visionato il video sulla depurazione delle acque (“Racconti di Scienza”, presente su RaiPlay all’indirizzo: https://bit.ly/4bkZFkR della Redazione di RAI Cultura e Educational) Un ringraziamento speciale alla Dirigente Scolastica prof.ssa Caterina Celesti, alla Prof.ssa Maria Antonietta Colosi e alla Prof.ssa Manuela Isaja, docenti del Liceo “La Farina”; al Direttore Generale Città Metropolitana di Messina dott. Giuseppe Campagna, ai referenti per il Nodo InFEA Dir. Ing. Giovanni Lentini, ai responsabili e dipendenti del Servizio Tutela Aria e Acque Dott. Cosimo Cammaroto Dott. Antonino Celona, P.I. Salvatore Bombaci; ai Sigg. Nicola Romeo, Pasquale Orecchio e Nino Ardizzone a supporto delle attività di formazione. L’obiettivo è quello di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili, in grado di tutelare questi elementi fondamentali per il futuro del nostro pianeta”.