ANMIG Reggio Calabria, serata a tema poesia con Dario Franco | INFO

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 17:00, presso la sede ANMIG di Viale Amendola, 29/R – Reggio Calabria, si terrà un incontro culturale dedicato alla poesia, promosso dall’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. Ospite della serata sarà Dario Franco, scrittore e docente di filosofia e storia, che dialogherà con il pubblico a partire dalla sua recente silloge poetica Delle cose in quanto cose. Un’opera che esplora il senso profondo della realtà, la decostruzione dei significati, l’identità e i nuovi inizi, con uno sguardo lucido e sensibile sulle “cose in quanto cose“.

“Sarà davvero un piacere condividere con la comunità reggina una riflessione sul valore e sull’importanza della poesia“, afferma Dario Franco. “Spesso si commette l’errore di credere che la poesia sia una cosa per pochi. Sarà una buona occasione per dimostrare che, al contrario, essa appartiene inevitabilmente alla vita di tutti. I versi delle mie poesie fungeranno da veicolo e accompagneranno in questo viaggio poetico“.

A guidare la serata, insieme all’autore, saranno Rossella Ravenda, responsabile dell’area cultura dell’ANMIG e punto di riferimento per l’organizzazione degli eventi dell’associazione, e Stefano Morabito, docente e socio ANMIG, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

È stata proprio la prof.ssa Ravenda, da sempre promotrice di occasioni di crescita e confronto culturale, ad accogliere con entusiasmo e determinazione l’idea di questo incontro, riconoscendone il valore umano e poetico. La serata si propone non solo come una presentazione letteraria, ma come uno spazio di dialogo autentico in cui la poesia diventa ponte tra pensiero ed emozione, tra autore e comunità. Un invito aperto a tutti coloro che vogliono lasciarsi toccare e ispirare dalla forza dei versi.