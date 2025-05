“Ambiente e Territorio”, confronto su criticità e proposte all’Università Mediterranea | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, venerdì 23 maggio, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, l’Aula Magna del Dipartimento DICEAM – Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato il convegno pubblico “Ambiente e Territorio nella Metrocity: criticità e proposte”, promosso dall’associazione Reggio Cresce, con il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali. L’iniziativa fa parte di quella serie di attività che si inserisce nel percorso di cittadinanza attiva e confronto civico promosso da “Reggio Cresce” con l’obiettivo di ascoltare i territori, proporre soluzioni e stimolare riflessioni condivise.

Il convegno è stato aperto dal prof. Giuseppe Barbaro, direttore DICEAM, e da Rosy Perrone, presidente di Reggio Cresce e ha visto alternarsi esperti del settore, docenti universitari, e rappresentanti delle Istituzioni.

Il prof. Barbaro ha dichiarato: “abbiamo il corso di laurea triennale magistrale in Ingegneria civile ambientale e trattiamo questa tematica che segue la conferenza della settimana scorsa su strutture e infrastrutture. Oggi ci occupiamo di ambiente e territorio nella Metrocity, criticità e proposte. Analizziamo il problema dell’erosione costiera, delle fiumare, ecologico, idrico. Tutto quello che affligge città e provincia. E abbiamo soluzioni che a livello internazionale verranno presentate nel convegno del 23 giugno che faremo nella facoltà di Ingegneria”.

Rosy Perrone: “siamo partendo da alcune analisi, in collaborazione con l’Università, per fare delle proposte. Nel nostro panel c’è anche la parte politica e istituzionale che deve recepire queste istanze e costruire percorsi di sistema per soluzioni settoriali. Erosione costiera? Ci sono casi che emergeranno dalle analisi dei nostri ricercatori che sono da evidenziare, criticità a cui trovare soluzione, ma anche per quanto riguarda i boschi, il fuoco, il settore idrico“.

I temi trattati

I temi centrali sono stati le sfide ambientali e territoriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria: dalla gestione delle risorse naturali ai corsi d’acqua, dalla rigenerazione costiera alla prevenzione incendi, fino alla valorizzazione delle aree verdi e alla gestione delle emergenze idriche.