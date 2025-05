Acr Messina in Serie D, La Fauci va giù duro: “Sciotto pezzo di merda”

StrettoWeb

Il Foggia vince il ritorno dei playout di Serie C e condanna il Messina alla retrocessione nella stagione più assurda, amara, incredibile della sua storia. Il pari all’andata costringeva i peloritani ai tre punti, in virtù della peggior posizione in classifica. Il miracolo non è riuscito. Tanta l’amarezza da parte di tifosi e consiglieri comunali.

Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci va giù duro: “ti amo quando vinci, Messina, ma ti amo ancora di più adesso che lotti e cadi: perché è nei momenti duri che si vede chi ci crede davvero. Si retrocede oggi, ma si rialza domani. Ah dimenticavo, Sciotto uomo di merda”.