A Messina “La Lettera in bicicletta 2025”: il percorso definitivo

Ecco il percorso definitivo della seconda edizione de La Lettera in bicicletta 2025, in programma il prossimo 3 giugno. La pedalata, patrocinata dal Comune, è organizzata da Fiab Messina ciclabile, Federazione ciclistica italiana (Fci) e Team Nibali. Come confermato dall’ordinanza municipale 728 del 27 maggio, che recepisce appieno le proposte dei promotori, raduno alle ore 9,30 in piazza Duomo e partenza alle ore 10.

A seguire, “corso Cavour, via T. Cannizzaro, via C. Battisti, rotatoria Boris Giuliano, via Catania, via La Farina, inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro, via la Farina, via E. L. Pellegrino, via G. Bruno, piazza Cairoli, via T. Cannizzaro, via G. Garibaldi, complanare sud di viale Giostra, viale della Libertà, rotatoria T. Martines, viale della Libertà, via Pola, viale Giostra, via Garibaldi, corso Cavour, piazza Duomo, all’interno della quale è prevista la predisposizione di gimkane per i bambini“.

L’iniziativa, che mira a diventare un appuntamento fisso nell’agenda dei messinesi, intende celebrare la Madonna della Lettera, patrona della città dello Stretto, e la giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sui benefici sociali derivanti da un suo uso come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

La Lettera in bicicletta non ha alcun carattere sportivo o agonistico ma si propone come una pedalata facile e aperta a tutti, anche alle famiglie, per le strade del centro. Un momento di partecipazione, di comunità e convivialità che culminerà in un piccolo parco gimkane per i bambini, animato da Fci, in piazza Duomo, punto di partenza e di arrivo designato. Un omaggio alla bellezza di Messina e un modo per misurarla dalla prospettiva della mobilità in bici. Un mezzo di trasporto economico, facile, ecologico, accessibile quasi a tutti e adatto agli spostamenti urbani, ideale per contribuire a mantenersi in forma e ridurre lo stress, la pressione del traffico e delle emissioni sull’ambiente.

Il percorso è di circa 12 chilometri, in gran parte pianeggiante o con dislivelli minimi. È, dunque, adatto a ogni tipo di bici, sia muscolare che a pedalata assistita. La partecipazione è libera ed è aperta anche ai bambini, purché siano accompagnati da adulti. Si raccomanda di verificare che la bici sia in corretto stato di funzionamento e di rispettare il codice della strada e, più in generale, le normali regole di buon senso nel muoversi in gruppo. Il tutto, sempre all’insegna dello slogan “Messina è bella, in bici di più“.