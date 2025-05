Messina, sicurezza e viabilità Villaggio UNRRA: l’11 maggio raccolta firme Lega-Prima L’Italia | INFO

StrettoWeb

Difficoltà di accesso, problemi cronici di viabilità e di sicurezza dei pedoni: il gruppo Lega-Prima l’Italia accende i riflettori sul Villaggio UNRRA. Appuntamento domani mattina, domenica 11 maggio, dalle 10 alle 13 in via Calispera, davanti alla scuola Salvo D’Acquisto, dove sarà allestito un gazebo di Lega-Prima l’Italia per la raccolta firme. “Una situazione difficile -spiegano i consiglieri Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo – che è stata più volte segnalata dai residenti e dalle associazioni della zona, senza che da Palazzo Zanca siano ancora arrivate risposte concrete. Adesso pare che si stia lavorando ad alcune ipotesi per migliorare la situazione, ma di ufficiale non c’è ancora nulla”.

Da qui la decisione del gruppo Lega-Prima l’Italia di chiamare in causa il sindaco Basile e l’assessore Mondello per sapere “quali siano le ipotesi progettuali attualmente al vaglio dell’amministrazione per la viabilità e la sicurezza nel Villaggio UNRRA, se le stesse sono frutto di studi tecnici approfonditi, se si sia individuata una copertura economica e quali siano le fonti di finanziamento previste. Inoltre, chiediamo di sapere se per accedere a via Consolare Valeria e via Calispera.la Giunta ha proposto all’Autorità di Bacino, nel rispetto delle normative vigenti, la copertura del torrente San Filippo, così da creare una viabilità alternativa a quella attuale”.

