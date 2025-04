Weekend positivo per la SSD UniMe: pari all’esordio in B

StrettoWeb

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della SSD UniMe nel campionato di Serie b di hockey su prato. All’esordio stagionale, sul Dusmet di Catania la truppa allenata da Antonio Spignolo riesce a fermare sul 2-2 la forte GS Raccomandata Giardini, offrendo una prova di grande grinta e carattere che fa ben sperare per le prossime uscite. La squadra di casa le ha provate tutte per imporsi sul team universitario, costretta ad inseguire per ben due volte ed a trovare il pari grazie alla doppietta del pakistano Shahzad. I messinesi, dal canto loro, partono con il piglio giusto e trovano già al terzo minuto la rete dell’egiziano Ayman Kalil, l’ultimo arrivato in casa grigio-azzurra ed autore di una prestazione di grande spessore.

Il vantaggio galvanizza gli universitari, ancora pericolosi con Kalil, ma la squadra giardinese reagisce bene ed al minuto 23 Shahzad trova la rete del pari. Passa appena un minuto, però, e l’egiziano in maglia UniMe realizza una grande giocata che manda in porta il giovanissimo Visalli: tocco preciso in rete e nuovo vantaggio messinese, che resiste fino alla fine del primo tempo.

Al rientro in campo entrambi i team si presentano con qualche accorgimento, che premia i ragazzi di Brunetto, abili a trovare il nuovo pari ancora con Shahzad. Gli ionici a questo punto ci credono e vanno in vicini al gol con Noce e Pafumi, fermati da due interventi prodigiosi di Raffa. Nell’ultimo quarto le emozioni sono tante e ripetute, con il ritmo della gara che si alza ed entrambe le squadre che cercano la vittoria. I padroni di casa rimangono anche in 10 al 6 minuti dal termine (espulsione per proteste del pakistano Avneet), mentre la SSD UniMe perde per alcuni minuti Kalil per ammonizione. Da qui alla fine i grigio-azzurri avranno a disposizione due angoli corti molto interessanti che, però, non riescono a concretizzare ed il risultato finale rimane bloccato sul 2-2.

“La squadra ha saputo soffrire nei momenti importanti – così commenta a caldo l’egiziano Kalil – uscire imbattuti dal Dusmet contro una squadra forte ed esperta, che vanta elementi di assoluto valore per questo campionato, è importante per il morale della nostra squadra, che si presenta in campo con tanti giovani. Siamo stati bravi a passare in vantaggio per due volte, un po meno a non aver saputo tenere il risultato, ma siamo ancora alla prima giornata di campionato ed era importante partire con il piede giusto”.

Adesso la SSD UniMe punta il prossimo turno, quando alla Cittadella sarà derby contro la PGS Don Bosco Barcellona (battuta per 5-0 da un Valverde Hockey che ha subito destato un’ottima impressione).

Uscita molto positiva anche per i giovanissimi Under 14 che, a Catania, vincono in maniera rotonda contro la SP Clarenza. Nel 23-0 finale brillano le firme di Joele Artese, autore di 7 reti e Riccardo Surace (6 reti) ma, nel complesso, risulta una bellissima vittoria di squadra, con una prova maiuscola in mezzo al campo di Mattia Spignolo (per lui saranno 5 le reti a fine partita). In gol anche Gabriele Fenga, Giulio La Maestra e Salvuccio Recupero. Anche per l’Under 14 nel prossimo turno sarà derby contro la PGS Don Bosco

Campionato Nazionale Serie B – 1ª Giornata

GS Raccomandata Giardini-SSD UniMe 2-2

Marcatori: 3’ Kalil, 23’ Shahzad, 24’ Visalli Davide, 31’ Shahzad

GS Raccomandata : Milazzo, Biondo, Calabrò, Lo Cascio, Shahzad, Scibilia, Singh Avneet, Savio, Pafumi, Noce, Lutterootti , A disposizione Brunetto M.,Codullo, Naro, Ortoricciari, Privitera, Russo, Brunetto G. All. Massimo Brunetto

SSD Unime: Raffa F., Provenzale, Romano, Visalli D., Donato, La Maestra, Soraci, Visalli C, Cardella, Kalil, Intersimone D. A disposizione Manganaro, Ragonese, Malluzzo, Auditore, Raffa G, Surace G. All. Antonio Spignolo

Arbitri : Fresta di Catania, Colletta di Palermo

Note: Angoli corti 9 a 3 per la GS Raccomandata – Ammoniti Cardella, Kalil, Auditore (SSD Unime) – Ammonito Noce, – Espulso Singh Avnet (GS Raccomandata)

