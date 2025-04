Votalatrippa VI: torna l’atteso volume di satira edito dalla Prometeus

StrettoWeb

Torna l’appuntamento con la satira sagace e raffinata di “Votalatrippa VI”, volume edito dall’Associazione Prometeus, a firma del Presidente Saverio Petitto, di Giuseppe Cricrì e Paolo Ventrice. “La miopia salverà le nostre coscienze” recita il sottotitolo del libro – ormai divenuto un vero cult – che raccoglie vignette, poesie, storie, racconti e leggende della politica palmese. Gli autori presenteranno l’opera sabato 5 aprile alle ore 17.30 presso la Sala consiliare del Comune di Palmi.

La nota e apprezzata Associazione ha all’attivo 13 libri di satira, a partire dal 1985, con la pubblicazione di circa 800 vignette e 200 poesie in vernacolo.

La collana “Votalatrippa” nasce nel 2007. Oggi, consta di sei volumi, che hanno raccontato la storia politica delle più recenti Amministrazioni comunali (più una fase commissariale), da quella di “Gaudio” a quella di “Ranuccio bis”.

Sono più di 10mila le copie vendute dalla Prometeus: un successo straordinario e senza precedenti. Un traguardo che nasce dal connubio tra il talento artistico dei curatori e la capacità di coinvolgimento della comunità, in ogni iniziativa culturale e sociale, ad opera della realtà associazionistica.

“Votalatrippa VI” si annuncia come un altro gioiello editoriale, ricco di creatività e originalità, il cui ricavato delle vendite, come sempre, sarà investito dall’Associazione in opere e donazioni di beneficenza, in particolare nella realizzazione del Museo di “Villa Repaci”.

In copertina, stavolta, un personaggio immaginario iconico e noto al grande pubblico: Mr. Magoo, un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope, caratteristica che, unita al suo ostinato rifiuto di ammettere il problema, lo porta ogni volta a finire in situazioni pericolose (in genere senza che si renda mai conto dei pericoli che corre), dalle quali scampa incolume grazie a eventi fortuiti.

“La satira, da sempre, ha avuto il compito di interrogare, provocare e stimolare riflessioni critiche attraverso il linguaggio dell’umorismo e della parodia – afferma il Presidente Saverio Petitto, autore delle bellissime vignette – Un volume di satira può essere visto come una lente che ingrandisce le contraddizioni della società, mettendo in evidenza le storture politiche, sociali e culturali, ma lo fa con l’arma potente e affilata della risata». «La scelta di pubblicare un libro di satira in un periodo storico particolare – sottolinea ancora Petitto – può avere un impatto significativo, riuscendo a catturare lo spirito del tempo e a tradurlo in forme letterarie e artistiche che parlano direttamente al pubblico». «Il lavoro di un autore satirico non si limita a un semplice gioco artistico e linguistico o a una critica superficiale, – conclude il Presidente Prometeus – mira infatti a smascherare ipocrisie, esagerazioni e ingiustizie, servendosi di uno stile pungente, ma mai privo di ironia“.

La pubblicazione di “Votalatrippa VI” può essere, pertanto, vista come un atto di libertà di espressione, un modo per ribadire che la cultura non deve mai rinunciare al proprio ruolo di guardiana della verità, anche quando questa viene messa in discussione dalla realtà quotidiana.

Un volume di satira non è solo un’opera letteraria, ma un messaggio, una forma di resistenza culturale che, attraverso la forza della risata, invita a non prendere tutto troppo sul serio e a guardare sempre con occhio critico ciò che ci circonda.

La pubblicazione di un simile lavoro segna un contributo importante alla dialettica intellettuale e artistica della Città di Palmi e non solo, sottolineando che anche il sorriso, talvolta, è il miglior modo per dire la verità.

