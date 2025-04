Volley, Messina show: Akademia Sant’Anna travolge Busto Arsizio e conquista la finale promozione!

StrettoWeb

A piccoli passi anche i sogni impossibili possono diventare realtà. Con il successo odierno in tre set sulla Futura Giovani Busto Arsizio, Akademia Sant’Anna chiude infatti al PalaRescifina la serie di semifinali play-off sul 2-0, proiettandosi verso una finale promozione, che rappresenta l’ultimo step di un percorso straordinario. Vero è che la società del presidente Fabrizio Costantino non ha mai nascosto le proprie ambizioni, ma la squadra di coach Fabio Bonafede ha comunque centrato un traguardo che merita soltanto applausi.

Particolarmente toccante il pre-partita, durante il quale viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Chiunque sia presente sugli spalti o in campo è pervaso da una profonda commozione e da un’altrettanto forte condanna dell’ignominia dei femminicidi, di cui la giovane è stata vittima.

La sfida è un dominio assoluto delle SuperGirls che, con una prestazione solida, liquidano Busto Arsizio con punteggi a tratti travolgenti: 25-17, 25-10, 25-18. Le padrone di casa dimostrano grinta e archiviano il primo parziale con autorità, per poi schiacciare le avversarie nel secondo, dove non c’è praticamente storia. Nella terza frazione le biancorosse provano a reagire, ma la lucidità e la forza di gruppo delle siciliane fanno la differenza. L’appuntamento in cui Messina potrà tentare di scrivere uno dei capitoli più belli dello sport in genere cittadino è fissato per sabato 19 aprile, contro la vincente di Macerata–Trento.

Riepilogo dell’incontro

Dopo un iniziale botta e risposta, Messina prende in mano il match con una serie di muri efficaci firmati Rossetto e Modestino, scavando subito un solco incolmabile. Il sestetto di coach Bonafede gioca sciolto e termina con sicurezza sul 25-17. Il secondo atto è un assolo: Akademia Sant’Anna parte a razzo, piazza break su break e lascia le lombarde al palo. Diop, Rossetto e Modestino giganteggiano in difesa e in attacco, mentre la Futura Giovani Busto Arsizio fatica a trovare continuità. Nel terzo periodo le ospiti cercano una scossa e restano in scia, finché le dirimpettaie, tornando a spingere nel momento chiave, amministrano intelligemente le fasi decisive e raggiungono il 25-18, con il PalaRescifina in festa.

Le dichiarazioni post-partita

Coach Bonafede: “Non è bello guardarsi indietro, ma non dimentico che poco più di un anno fa festeggiavamo la salvezza all’ultima giornata. Questo serve a sottolineare il lavoro svolto e i traguardi raggiunti dalla società. È l’Akademia di ognuno di noi: tanta sofferenza e tanto muro-difesa. Le ragazze sono state mostruose oggi, non abbiamo avuto nemmeno i periodi di buio che solitamente ci capitano. Volevamo fortemente la finale. Giocheremo tra dieci giorni e dovremo mantenere l’attuale stato di forma e concentrazione. I playoff devi saperli affrontare. Avevo chiesto alle atlete di riscattare quella serata di un mercoledì di dicembre, quando non eravamo riusciti a proseguire il cammino in Coppa Italia. Sono stato ripagato con una prestazione maiuscola”.

Vernon: “Penso che, come squadra, stiamo giocando benissimo. Dalla partita di Trento siamo maturate molto: lavoriamo insieme, e si vede. Dobbiamo continuare a insistere in questa direzione, senza avere fasi di calo. In Italia mi sto trovando bene, è un’esperienza veramente coinvolgente. Non so ancora se resterò, ma finora il mio percorso è stato positivo. Sto crescendo in tutti i fondamentali, merito di Fabio Bonafede, un grande coach: negli Stati Uniti gli allenamenti non erano così intensi. Sto provando parecchie cose nuove e sento di essere supportata anche da fuori. Le cose, comunque, possono sempre andare meglio”.

Rossetto: “Si è visto che ci credevamo sin da gara 1 e adesso ci godiamo questo bel momento. Ovviamente ora arriva un’altra fase molto avvincente, che ci giocheremo al massimo”.

Il tabellino del match

Akademia Sant’Anna vs Futura Giovani Busto Arsizio: 3-0 (25-17, 25-10, 25-18)

AKADEMIA SANT’ANNA: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 5, Carraro 1, Modestino 13, Vernon 8, Rossetto 15, Mason n.e., Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 20. 1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Zakoscielna n.e., Orlandi 4, Del Freo n.e., Spiriti n.e., Monza 0, Cecchetto (L) 0, Osana (L) 0, Enneking 13, Zanette 8, Brandi n.e., Landucci 7, Kone n.e., Rebora 3, Baratella 0. 1st Coach: A. Beltrami, 2nd Coach: N. Cozzi

Arbitri: Dario Rossi e Marco Pazzaglini

Videocheck: Luca Cardaci

Segnapunti federale: Giuseppe De Gaetano

Durata set: 24′, 20′, 21′

Akademia Sant’Anna: ace 2, bs 4, muri 8, errori 10

Futura Giovani Busto Arsizio: ace 2, bs 5, muri 5, errori 13

Attacco: 52% – 30%

Ricezione pos.: 65% – 52%

MVP: Aurora Rossetto (Akademia Sant’Anna).

