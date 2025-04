Volley, a Busto Arsizio inizia il cammino Play-Off di Akademia Messina

StrettoWeb

Cresce l’attesa per l’evento che segnerà il crocevia della stagione di Akademia Sant’Anna. Domenica 6 aprile, infatti, Messina scenderà in campo al PalaBorsani per affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio nella gara 1 della semifinale play-off di Serie A2. Per il secondo anno consecutivo a questo punto della competizione, la squadra di coach Fabio Bonafede si misurerà contro un’avversaria sicuramente ostica, ma con tutte le carte in regola per metterla in difficoltà. Il bilancio generale dei precedenti è favorevole alla formazione bustocca, con quattro affermazioni su cinque confronti diretti, tra cui il doppio 3-2 della Pool Promozione, ma le SuperGirls hanno, per l’appunto, le qualità idonee per sovvertire la legge dei grandi numeri. Ne è prova la recente vittoria sull’Itas Trentino, in cui il gruppo giallorosso ha dimostrato di saper reagire alle criticità, imponendosi con un netto 3-0 che ha ridato fiducia e, al contempo, entusiasmo all’ambiente.

Un pensiero per Sara: Akademia Sant’Anna contro i femminicidi

A rivestirsi di un valore che andrà oltre il mero significato sportivo sarà l’incontro del PalaRescifina. Di fronte all’ennesimo caso di femminicidio che ha colpito Messina e scosso l’intero Paese, la società siciliana intende rivolgere un pensiero sentito a Sara Campanella, giovane universitaria uccisa dall’insensata violenza di un uomo. Akademia Sant’Anna condanna con fermezza quella che è ormai diventata una piaga sociale, chiedendo interventi tempestivi e un impegno concreto per diffondere, sin dall’infanzia, una cultura di sana affettività e rispetto reciproco. In memoria di Sara, prima dell’inizio della gara 2 di mercoledì con Busto Arsizio, sarà quindi osservato un minuto di silenzio.

Futura Giovani, trionfo e terzo posto: battuta la corazzata Macerata

Allungando la striscia positiva casalinga ai danni delle arancionere – sei successi su sei strappati alla CBF Balducci H.R. Macerata sul taraflex dell’impianto castellanzese – la Futura Giovani Busto Arsizio ha concluso la Pool Promozione con un risultato di prestigio e personalità. Il 3-1 sulla compagine marchigiana ha assunto un peso ancora maggiore considerando la caratura delle atlete guidate da coach Lionetti, imbattute da quattordici turni, ma ha permesso soprattutto di raggiungere il tanto ambito terzo posto.

Trascinate dalla MVP Sofia Rebora, protagonista con 15 punti (9 in attacco, 3 muri e 3 ace), e dal contributo determinante di Elisa Zanette (22 punti, di cui 21 in attacco e un ace) e Alyssa Enneking (13 punti, totalmente in attacco), le Cocche hanno centrato il loro obiettivo dopo un primo set combattuto e vinto ai vantaggi (28-26). Successivamente, ceduto senza appello il secondo parziale per 13-25, le biancorosse si sono riprese con autorità nel terzo, terminato 25-18, per poi archiviare la pratica nel quarto, resistendo al tentativo di rimonta finale delle ospiti (25-23).

Contro l’Itas Trentino il volto migliore delle SuperGirls

Quello che serviva per approcciare nel migliore dei modi la fase più delicata del campionato è esattamente ciò che si è visto al PalaRescifina. Mostrando il suo vero volto, Akademia Sant’Anna ha ritrovato brillantezza, liquidando l’Itas Trentino con un perentorio 3-0. Sostanzialmente impeccabili in ogni set, le padrone di casa hanno superato le gialloblù con due frazioni ad alta intensità (25-16, 25-14). Trento ha cercato di risollevarsi nel terzo periodo, ma non è riuscita a contrastare l’accurata gestione del gioco da parte delle dirimpettaie, che hanno chiuso i conti sul 25-21.

Decisiva, come di consueto, l’incisività offensiva della MVP Bintu Diop (22 punti, di cui 19 in attacco, 2 muri e 2 ace). Da segnalare anche la tenuta difensiva di Dalila Modestino, autrice di 4 muri e 11 punti complessivi (5 in attacco e 2 ace), e la costanza di Rossella Olivotto, che ha firmato 12 punti (9 in attacco, un muro e 2 ace).

Statistiche alla mano: Busto Arsizio e Messina a confronto

In ambito individuale, tra le Top Spikers, Bintu Diop consolida la seconda posizione con 593 punti, davanti a Elisa Zanette quinta con 469 e a Alyssa Enneking sesta con 460. Nella graduatoria delle Top Blockers, Sofia Rebora si piazza al quarto posto con 86 muri, staccando Rossella Olivotto dodicesima con 68.

Tra le Top Acers, Diop detiene la leadership con 49 servizi vincenti, mentre Rebora è quinta con 34, a pari merito con Veronica Taborelli (Esperia Cremona). Per quanto riguarda le Top Receivers, Giorgia Caforio si distingue con una media del 45,1% di ricezioni perfette, che la colloca in seconda posizione. Giada Cecchetto è invece sedicesima con il 35,27%.

Sul piano collettivo, Akademia Sant’Anna è la più prolifica in attacco, forte di ben 2007 punti siglati, con la Futura Giovani Busto Arsizio che insegue al terzo posto, a quota 1878. La situazione si ribalta nel fondamentale del muro, dove le lombarde, terze, spiccano con 282 block e le peloritane sono quinte con 272. Infine, nella classifica degli ace, Messina occupa la quarta posizione con 139, distanziando Busto Arsizio, nona con 122.

Coach Bonafede, Rossetto e Vernon presentano la prossima sfida

Coach Bonafede: “Contro l’Itas Trentino è stata una serata speciale. Abbiamo giocato una straordinaria pallavolo e il pubblico del PalaRescifina ne è uscito soddisfatto. L’accesso alle semifinali promozione per il secondo anno consecutivo conferma l’evoluzione della società e la presenza di Messina tra le migliori quattro della Serie A2”.

“La stagione è stata coerente, nonostante anche imprevisti assurdi. Penso alla trasferta di Macerata, con l’aereo in ritardo, oppure al terremoto e alle frane prima del match con San Giovanni in Marignano. Alcune prestazioni meno brillanti sono state probabilmente condizionate da carichi di lavoro pesanti, ma non hanno intaccato il percorso positivo di Akademia Sant’Anna. Discorso a parte per Melendugno, perché non siamo mai entrati in campo, ma sono inciampi che possono capitare a chiunque in una maratona così lunga”.

“Abbiamo perso entrambe le gare con Busto Arsizio, ma con un incredibile equilibrio, peccando solo al tie-break. I play-off, però, sono tutta un’altra storia: si riparte da zero e conteranno i dettagli. Ora dobbiamo concentrarci per disputarli al massimo, con le nostre ambizioni ancora intatte”

Aurora Rossetto: “Globalmente, è stata una buona Pool Promozione. Sebbene ritenga si potesse fare qualcosa in più, siamo state comunque brave in diversi frangenti. Adesso sta per cominciare il momento clou dell’anno, quindi la testa è ai play-off, che rappresentano sempre una parentesi a sé stante del campionato. Al di là del risultato, la differenza tra le performance con Padova e Trento, forse, è dipesa da ciò che siamo riuscite a esibire in una sfida piuttosto che in un’altra. Tuttavia, ragioniamo giorno per giorno. Siamo già state sconfitte due volte da Busto Arsizio, ma certamente, non ci lasciamo scoraggiare. Anzi, quei ko potrebbero trasformarsi in uno stimolo ulteriore per riscattarci”.

Mychael Vernon: “Ci siamo classificate in quarta posizione, ma ora l’aspetto prioritario è focalizzarci su Busto Arsizio. Dovremo essere grintose, convogliando qualsiasi energia in quest’ultimo scorcio del torneo. È necessario, però, comprendere quali siano gli elementi che ci portano a vivere alcuni blackout, e intervenire per essere in grado di switchare il più rapidamente possibile. Dobbiamo e possiamo attuare tale cambiamento. Credo che, comunque, abbiamo dimostrato di rialzarci in fretta, come è accaduto dopo Padova, con la reazione avuta con Trento. Incontreremo nuovamente la Futura Giovani, e se saremo attente e aggressive, stavolta potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Tutti gli incontri in programma

Macerata vs Trento

Busto Arsizio vs Messina

Match preview: tutto quello che c’è da sapere

La sfida tra Futura Giovani Busto Arsizio e Akademia Sant’Anna, in programma alle 18:00 di domenica 6 aprile al PalaBorsani di Castellanza, sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Marta Mesiano (primo arbitro) e Roberto Russo (secondo arbitro). Aurora Galeota garantirà il supporto al videocheck. Chi vorrà seguirla online potrà farlo gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma web volleyballworld.tv a questo link.

