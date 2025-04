Violenza sessuale su minore a Bagnara, assolto per vizio totale di mente

StrettoWeb

È stato assolto per vizio totale di mente l’uomo di 49 anni arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni. I fatti risalgono al Novembre 2024 e si sono verificati in viale delle Rimembranze, una delle principali arterie del centro abitato. Nei confronti dell’imputato è stato disposto il giudizio immediato, a seguito della richiesta della Procura. La difesa – rappresentata dall’Avv. Marco Ielo del foro di Reggio Calabria – ha richiesto il rito abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia psichiatrica, motivando circa la necessità di accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

La perizia, redatta dal CTU Dr. Malara nominato dal Tribunale e con la partecipazione alle operazioni peritali della consulente di parte Dott.ssa Doriana Chirico, ha concluso per la totale incapacità di intendere e di volere, confermando la tesi difensiva.

Pertanto, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale, nella persona del GUP Dr. Abagnale ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 438 e 530 c.p.p., ritenendolo non imputabile ex art. 88 c.p., e ha contestualmente applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in Rems con verifica periodica.

