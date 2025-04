Villa San Giovanni, Fratelli d’Italia: “viabilità fuori controllo, la città vive un disagio quotidiano”

StrettoWeb

“Il direttivo Villese di Fratelli d’ Italia in considerazione delle proprie attività di ascolto della cittadinanza che lamenta il perpetrarsi di problematiche del territorio assieme ai simpatizzanti ed agli iscritti al partito, ritiene porre in evidenza ed all’ attenzione dell’ amministrazione e dell’ intero consiglio comunale l’ annosa e irrisolta questione della viabilità cittadina che vede, soprattutto in questi giorni di aumento del traffico nelle zone calde della città, un chiaro ed evidente disagio che ricade su tutta la cittadinanza. L’avvicendamento ai vertici del comando della polizia locale non ha sortito alcun effetto ed alcuna nuova strategia particolare sembra essere stata messa in atto, rispetto alla necessità di avere maggiore ordine in città ed un controllo della viabilità conseguentemente più pressante al fine di dare la percezione di un cambio di tendenza rispetto al passato”. Lo afferma in una nota il Presidente del Circolo Antonio Messina del Coordinamento Cittadino di FdI.

“Tutto ciò non è avvenuto, anzi sembra sempre peggio la situazione attuale con un disordine nella viabilità cittadina che non fa ben sperare rispetto a quegli che sembravano i propositi iniziale dell’ amministrazione che ha inteso cambiare il vertice della polizia municipale per dare nuovo impulso all’ attività di controllo della viabilità cittadina. È di qualche giorno addietro una situazione di grave disagio e di una viabilità bloccata e senza interventi da parte degli organi competenti lungo tutto il Viale Italia e difronte Piazza Stazione, intasata dai flussi di traffico in aumento per le festività Pasquali e dalle giornaliere attività di vettori bus con conseguente disagio a cittadini e pendolari lasciati al “fai da te” per poter snellire quei pesanti ingorghi”.

“In tale ottica riteniamo fondamentale l’attuazione di misure straordinarie anche se nulla di straordinario hanno nella concezione di provvedimenti presenti in tantissime città, come la sosta con disco orario in alcune strade cittadine interessate dalla presenza di un numero elevato di pendolari, come il Viale Italia, il rione Immacolata, il primo tratto del Lungomare Cenide nel punto iniziale adiacente gli imbarchi del vettore privato, la Via Riviera, la Via Vecchia Stazione. Tutte zone che sono assolutamente inaccessibili per diverse ore del giorno con grave pregiudizio per le attività produttive locali e per i cittadini residenti. Tutto ciò nella consapevolezza che i ritardi nella realizzazione dell’ area di parcheggio di Via Mazzini, con una notevole riduzione dei posti auto disponibili da 200 ai limitati 90 che sembrerebbero previsti nell’ ultimo progetto revisionato dall’ attuale amministrazione comunale e soprattutto sino alla realizzazione del piano urbano del traffico e di un conseguente piano parcheggi che possa essere un concreto strumento di programmazione della mobilità e della sosta nella nostra città che evidentemente soffre pesantemente la presenza di un numero giornaliero di pendolari che mette in crisi l’ intera gestione del traffico cittadino. Ovviamente se corrispondesse al vero la riduzione così drastica del numero di posti auto nel realizzando parcheggio di Via Mazzini, significherebbe una grandissima occasione persa per la regolamentazione della “sosta” nel centro cittadino e non solo”.

“In tal senso anche le prossime misure programmate dall’ amministrazione comunale con particolare riferimento alla piazza stazione deve essere oggetto di una concreta attività preventiva al fine di garantire una corretta gestione della viabilità in quel punto della città che soffre già del passaggio di mezzi leggeri e pesanti da e per la Sicilia”.

“In tal senso intendiamo continuare la nostra azione di controllo delle problematiche del territorio e di proposta di possibili soluzioni nella massima considerazione di una situazione insostenibile che la cittadinanza ci segnala e che abbiamo il dovere di porre all’ attenzione del governo locale nel tutelare e fare nostre le preoccupazioni dei cittadini al fine di poter migliorare la qualità della vita nella nostra comunità”.

