“Villa cuore del Mediterraneo”: via libera al maxi piano da oltre 23 milioni per il futuro turistico della città

“La giunta, dopo un lunghissimo pomeriggio di valutazioni e comparazioni, ha approvato la prima delle due delibere che porteranno alla presentazione lunedì 7 aprile del piano di sviluppo “Villa cuore del Mediterraneo”: si tratta di un piano di sviluppo di 23.504.800,00 milioni di euro destinato a cambiare la nostra Città garantendole quella vocazione turistica da sempre proclamata e mai pianificata. Questo piano di sviluppo è la pianificazione che mancava: l’ultima addirittura risale al 1990 con l’accordo di programma quadro che avrebbe dovuto valorizzare la vocazione trasportistica di villa San Giovanni”. E’ quanto affermano in una nota sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento di Villa San Giovanni.

“Abbiamo lavorato intensamente all’esame delle proposte giunte a seguito della manifestazione d’interesse per il partenariato pubblico- privato finalizzato al cofinanziamento al 60% del realizzando porticciolo turistico e del parco urbano il “Soffio del vento”: un unicum che dai tre sottopassi ferroviari arriva dal molo sottoflutto in località Croce Rossa a via La Volta portando poi all’ex Mattatoio e all’ex Isa e, tramite la pista ciclabile “Magna Grecia”, alla cittadella dello sport”.

“Le polemiche scatenate ad arte in queste ultime ore non sono altro che il tentativo di distogliere la comunità dal merito della vicenda, prospettando un metodo che, invece, proprio per le modalità di convocazione della commissione territorio e di gestione della stessa, sono non solo legittime ma a tutela dell’interesse pubblico che è faro per tutti i componenti di quest’amministrazione comunale. La commissione territorio ha valutato e discusso alla presenza di tutta la maggioranza, senza deliberare perché l’individuazione del promotore spetta alla giunta”.

“I consiglieri di minoranza avranno – prima della presentazione del piano in consiglio l’11 aprile – la possibilità di discutere, presentare proposte e valutare ciascuna idea progettuale, in una seduta di commissione territorio pubblica ed eventualmente aperta anche ai contributi dei cittadini: perché il consiglio comunale è sovrano in ogni scelta, che ad oggi è stata solo discussa in commissione territorio e deliberata solo dall’esecutivo cittadino. È, pertanto, assolutamente strumentale (infondato sarebbe dire poco!) l’attacco rivolto al presidente della commissione territorio Pietro Idone, il cui equilibrio anche nei rapporti con la minoranza è nei verbali della stessa commissione tutti in atti”.

“Pur comprendendo la novità rappresentata dal partenariato pubblico-privato (e non solo per la Città), ciò non giustifica la mancata conoscenza delle regole: la scelta del promotore è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, rinviando al bando ogni tipo di istruttoria tecnico-economica. “Villa cuore del Mediterraneo” è il primo piano di sviluppo turistico pensato dalla e per la Città, che tiene presente tutto quanto abbiamo promesso di programmare e realizzare. Abbiamo detto a gran voce in questi tre anni di amministrazione che la Città deve avere più servizi, ma anche che la Villa del futuro passa dalla nostra capacità di programmare, progettare, intercettare i finanziamenti”.

“Assegniamo questo piano di sviluppo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché lo valuti ai fini del finanziamento di 10 milioni di euro. Ma se ciò non dovesse avvenire (siamo certi di avere le carte in regola!), l’approvazione di “Villa cuore del Mediterraneo” è comunque quel progetto complessivo che ci permetterà di partecipare – da ora in avanti – a tutti i bandi (regionali, nazionali ed europei) per i quali potremo mettere a disposizione un’idea e una visione di Città che fino ad oggi è rimasta solo enunciazione di principio”.

