Vendere sul web grazie alla potenza dei marketplace online

La vendita online ha compiuto un salto “di scala”. Dallo shop si è passati, molto rapidamente, ad un modello di vendita detto “multi-canale”, cioè fondato su diversi punti, sparsi per il web, dai quali è possibile acquistare lo stesso prodotto. È per questo che i marketplace online stanno diventando il punto di riferimento per chiunque voglia vendere sul web in modo competitivo. E per chi vuole gestire la propria presenza su più piattaforme contemporaneamente, esistono strumenti specifici che semplificano e centralizzano tutte le operazioni.

In questo articolo vedremo come funziona un marketplace online, quali sono le strategie più efficaci per sfruttarlo al meglio e quali metriche tenere d’occhio per crescere in modo sostenibile.

Software gestionale per marketplace: cos’è

Quando si decide di vendere su marketplace come Amazon, eBay, Zalando, ePrice o altri, è bene sapere che risulta poco pratico gestire gli affari su ogni piattaforma singolarmente.

Per ovviare a ciò, si può adottare un software gestionale per marketplace, che consente di lavorare da un’unica interfaccia centralizzata: ordini, listini, disponibilità, spedizioni, resi, pagamenti. Questo porta ad avere un unico pannello, un flusso organizzato, meno errori e più controllo.

Questa soluzione è utilissima per chi ha un catalogo articolato o gestisce volumi importanti di vendite e merci. Il sistema permette di aggiornare le quantità in tempo reale, evitare overbooking e prendersi cura della customer experience.

I software più evoluti, inoltre, offrono anche funzionalità di automazione, alert in caso di problemi di stock, analisi integrate delle performance, sincronizzazione in tempo reale con i principali ERP e CMS e molto altro ancora. In pratica, sono una torre di controllo che lavora alla massima efficienza.

L’importanza del marketplace per le strategie multi-canale

I marketplace rappresentano un asset utilissimo all’interno di una strategia multi-canale ben strutturata. Grazie ad essi, infatti, è possibile aumentare la visibilità, intercettare nuovi target e testare mercati diversi dai soliti sui quali operate.

Chi compra sempre su specifici marketplace lo fa per fiducia nella piattaforma, per velocità o per abitudine. Ma se il prodotto convince, può diventare un punto di contatto verso altri canali del brand: il sito proprietario, i social, la newsletter.

Essere presenti su più marketplace consente anche di diversificare il rischio: in caso di cambiamenti di algoritmo o problemi su una piattaforma, si ha sempre una rete alternativa su cui fare leva. Inoltre permette di gestire con efficienza le marginalità, allocando budget promozionali solo dove i ritorni sono maggiori.

Tutte le metriche per misurare performance, fatturato e vendite

Avere una presenza sui marketplace è solo il primo passo. Per crescere bisogna adottare una strategia e seguirla misurando le performance. Le metriche da tenere sotto controllo sono molte, e non sono sempre alla portata di tutti, quindi è importante considerare anche il consulto di un esperto.

Difatti non basta guardare solo il fatturato per capire se le attività online vanno bene: occorre monitorare i margini netti, tempi medi di evasione, i tassi di reso, le recensioni, i tempi di risposta, la posizione nei risultati di ricerca interna e molto altro ancora…

I migliori software per la gestione dei marketplace, a tal proposito, offrono dashboard avanzate in grado di aggregare tutti questi dati in tempo reale. E grazie alle funzionalità di monitoraggio, permettono di ottimizzare la supply chain, intervenire rapidamente in caso di imprevisti (come out of stock o problemi di delivery) e prendere decisioni strategiche per la crescita sul medio e lungo periodo.

