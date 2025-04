Val Gallico, Paulino in gran spolvero: “lavoro ogni giorno per aiutare la squadra”

StrettoWeb

Due gol consecutivi e due assist vincenti, direttamente da calcio d’angolo. È questo il bilancio di Gonçalo Paulino, giocatore portoghese del Val Gallico che nelle sfide contro Capo Vaticano e Guardavalle è risultato decisivo. “Contro il Guardavalle è stata una vittoria meritata. Abbiamo interpretato bene la gara, entrando in campo concentrati, consapevoli dell’importanza dei tre punti per il nostro obiettivo. Il gol col Capo Vaticano è stato qualcosa di speciale, perché arrivato a fine gara ed è valso il successo. Lavoro ogni giorno per aiutare la squadra”. Adesso la sosta, poi si riprenderà con le ultime due gare della regular-season, contro Bianco in trasferta e Virtus Rosarno in casa. “È vero, la pausa è lunga, ma questo non è un problema. Il gruppo sta lavorando bene ogni giorno e saremo pronti quando ritorneremo a giocare”.

Sulla sua esperienza a Gallico, Paulino conclude. “Mi trovo molto bene qui. La dirigenza, lo staff e la squadra mi hanno accolto a braccia aperte, dopo un anno difficile per me. Il mio obiettivo è di stare bene prima di tutto e poi di allenarmi e dare il massimo ogni volta che sono chiamato in causa, a prescindere che sia con i gol oppure con le buone prestazioni. Colgo l’occasione per salutare i tifosi del Val Gallico che vengono sempre a sostenere la squadra specialmente in questa fase importante del torneo. Insieme possiamo scrivere la storia…”.

