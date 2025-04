Il Val Gallico ospita il Guardavalle, Gatto: “dobbiamo tornare a vincere in casa”

StrettoWeb

Primo gol stagionale per Pasquale Gatto, che ha sbloccato il match in casa del Capo Vaticano, poi risolto dall’inzuccata vincente di Paulino. Val Gallico che è tornato a vincere e che ora si appresta ad ospitare, per il terz’ultimo turno di campionato, il Città di Guardavalle. “È stata una partita molto combattuta – ammette Gatto – sapevamo che il Capo Vaticano sarebbe stato un avversario ostico in cerca di punti per consolidare la salvezza, ma siamo rimasti concentrati fino alla fine e dopo aver subito il pareggio siamo riusciti a trovare il gol vittoria nei minuti finali. Sono contento di aver trovato finalmente la rete, mi sono tolto un peso che portavo da un pò di tempo. ma l’unica cosa che contava era la vittoria e l’abbiamo portata a casa”.

Sul match che si disputerà domani al ‘Lo Presti’, Gatto prosegue.

“Contro il Guardavalle sarà una gara fondamentale. In casa dobbiamo tornare a fare punti per dare continuità ai risultati che paradossalmente non stanno arrivando proprio tra le mura amiche. Vincere significherebbe mettere un tassello importante per la corsa play-off. Mancano due giornate e non possiamo permetterci passi falsi. Daremo tutto per centrare il risultato e continuare a lottare per il nostro obiettivo”.

