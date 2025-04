Val Gallico, vittoria per 2-0: Gatto e Bonadio firmano la qualificazione ai playoff

StrettoWeb

Con un gol per tempo, in un classico 2-0 “all’inglese” il Val Gallico espugna Ardore e strappa il pass per i playoff. A decidere la sfida contro un Bianco mai domo sono le realizzazioni di Gatto e Bonadio. Dopo il doveroso minuto di raccoglimento in memoria del pontefice, Papa Francesco, sono del Val Gallico i primi squilli della gara. Cotroneo si rifugia in angolo sulla conclusione di Tavdgiridze, poi, al 7’, gli ospiti passano a condurre. Gatto raccoglie la ribattuta sul pericoloso destro di Carvajal e con un perfetto sinistro a giro sblocca l’incontro. Al 21’ Paulino prova a piazzarla, mentre al 26’ Gatto spedisce fuori da ottima posizione. Premono i ragazzi di Corapi e Carvajal di testa non inquadra di poco lo specchio. Al 39’ gran botta da fuori area di Tavdgiridze che si spegne al lato non di molto e un minuto dopo, bomber Simigliani cerca l’angolino vincente, ma è bravo Zampaglione a parare.

In avvio di ripresa i padroni di casa passano dal 3-5-2 al 4-4-2 (Val Gallico col consueto 4-3-3), ma è ancora minaccioso l’undici gallicese, con Tavdgiridze murato da Cotroneo. Bravissimo poco dopo lo stesso portiere ionico, che va giù con un super riflesso negando la rete ancora all’attaccante georgiano. Al 18’ Scaramuzzino si inventa una bella battuta a rete, fuori di pochissimo. Si arriva così al 37’ e dopo il valzer delle sostituzioni è il neo entrato Bonadio a trovare il punto del raddoppio. Nel recupero c’è ancora tempo per un altro intervento di Zampaglione su Simigliani che vale il clean-sheet. Finisce così: appuntamento a domenica prossima al “Lo Presti” contro la capolista Rosarno (a un punto dall’Eccellenza) e Val Gallico che invece è chiamato a confermarsi al terzo posto che consentirebbe di giocare in casa la semifinale playoff.

Il tabellino

BIANCO-VAL GALLICO 0-2

MARCATORI: 7’pt Gatto, 37’st Bonadio.

BIANCO: Cotroneo, Casalderrey, Puro (13’st Criaco Gioa.), Cortizas, Mammoliti (13’st Siciliano), Simigliani, Vita, Libri, Albanese, Spatolisano (4’st Battaglia), Nicita (4’st Lupo). A disposizione: Loccisano. All. Criaco Giov.

VAL GALLICO: Zampaglione, Pratticó (38’st Artuso), Scaramuzzino, Meduri, Bongani (7’st La Cava), Iacono, Paulino, Caracciolo, Carvajal (30’st Lazzarini), Tavdgiridze (11’st Sarmiento), Gatto (20’st Bonadio). A disposizione: Surace, Chindemi, Alderete, Zagari. All. Corapi.

ARBITRO: Renda di Catanzaro (Simone e Barbaro di Reggio Calabria).

NOTE: ammoniti Nicita (B), Iacono (VG), Cortizas (B). Angoli: 2-4. Recupero: 0’pt e 3’st.

