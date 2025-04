L’Under 16 dell’Athena Nike trionfa nel Memorial Licursi a Cosenza

StrettoWeb

Si è disputato a Cosenza il “Memorial Internazionale Ermanno Licursi” (storico ed importante dirigente sportivo) e l’Athena Nike di Locri è stata invitata a partecipare con il suo gruppo Under16 femminile. Un torneo in versione internazionale grazie alla presenza nella manifestazione di una squadra di Malta. Ed è proprio con le pari età della squadra de “La Valletta” che inizia il cammino per le amaranto, disputando una partita tiratissima ma che alla fine ha visto vincitrice la formazione locrese grazie alle reti di una tenace Melania Panetta e di una sguisciante Giada Lacopo e con il resto della squadra che ha fatto una partita arcigna.

Nel pomeriggio invece arriva subito lo scontro con la Sportiva Rende, match dove ci si gioca tutto in quanto anche le cosentine hanno vinto la prima gara. Parte forte la formazione di casa e sigla il suo gol con la sua baby stellina, ma poco dopo la squadra locrese cambia modalità mentale e con qualche cambio tattico ribalta la pressione non dando più soluzioni offensive alle avversarie e riuscendo a siglare la rete del pareggio con una aguzza Giada Ameduri in forma da bomber. Le amaranto hanno un’inerzia infuocata e vanno vicinissime al vantaggio che però purtroppo non avviene e la gara termina sull’1-1. Nella terza ed ultima partita del torneo c’è di fronte il Cosenza Calcio, alle ragazze dell’Athena Nike serve vincere con 5 gol di scarto per superare proprio il Rende in classifica ed aggiudicarsi il titolo.

Fiduciosi delle proprie capacità, si parte con una formazione super offensiva per poter siglare i gol che servono alla vittoria. Oggi le ragazze più continuavano a giocare e più miglioravano; entrando in un mood completo focalizzate al risultato ed all’aiuto reciproco, con la tripletta di Giada Ameduri, la doppietta di Giada Lacopo, e le reti di Sofia D’Amico e Melania Panetta si vince la partita per 7-0 e ci si aggiudica il Memorial Internazionale Licursi in un tripudio di festa.

Un bel torneo (dove si ringrazia l’organizzazione) che ha portato tanta esperienza al gruppo, una vittoria grazie ad un mix di ingranaggi che hanno funzionato, a partire dal nostro baby super portierino Benedetta Panetta decisiva con due super parate una nella partita contro le ragazze di Malta ed una soprattutto nella partita col Rende. Per poi passare da Evelyn Furina, partita come esterno alto per poi cambiare ruolo e passere in difesa dove con la sua velocità ha chiuso ogni velleità avversaria, ad Aurora Armeni che ha combattuto in mezzo al campo recuperando tanti palloni per le compagne. Una partita oculata ed attenta di Sarah Pulitanò che con la sua forza smorza le avversarie, passando per Ginevra Fimognari (cresciuta tanto) che disputando un torneo di grande abnegazione si sta conquistando sempre più minuti, a Giulia Commisso che con voglia e dedizione mette anche il suo zampino nel recupero palla per far propiziare la sesta rete amaranto. Poi un grande applauso a Melania Panetta che nonostante fosse infortunata ha stretto i denti per la voglia di giocare ed aiutare la squadra, segno importante dello spirito che incastona la squadra.

Un bel risultato in questo memorial Internazionale Ermanno Licursi organizzato dalla FIGC di Cosenza, un piccolo step importante che oltre alla vittoria ha fatto crescere le nostre ragazze. Dopo il successo nel calcio a 5 PGS under 15 il gruppo porta a casa un altro piccolo trofeo di questa piccola nuova storia.

