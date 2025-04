Tutela delle minoranze linguistiche storiche: a Messina l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali

StrettoWeb

La Prefettura di Messina ha trasmesso ufficialmente al Sindaco della Città Metropolitana di Messina l’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, riguardante il finanziamento di progetti destinati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482. L’iniziativa, rivolta ad amministrazioni statali, enti pubblici non economici a carattere nazionale, enti locali, camere di commercio, aziende sanitarie locali e regioni, prevede per l’anno 2025 uno stanziamento complessivo di 2.760.533 euro. Di tale importo, una quota del 3% – pari a 82.816 euro – sarà riservata agli enti pubblici non economici a carattere nazionale situati nei territori interessati.

I progetti potranno riguardare due principali linee d’intervento:

l’attivazione di sportelli linguistici;

la realizzazione di attività di formazione linguistica.

Tra le novità di quest’anno si segnala l’estensione della platea dei beneficiari delle attività formative al personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tale misura mira a rafforzare la diffusione e l’uso della lingua minoritaria anche in ambito scolastico e amministrativo.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, esclusivamente in formato elettronico, è fissato al 30 aprile 2025. Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: affariregionali@pec.governo.it. Farà fede la data di invio.

Il Comune di Messina si impegna a diffondere l’informazione sul territorio, invitando enti, istituzioni scolastiche e culturali locali a cogliere questa importante opportunità per la tutela e la valorizzazione delle proprie radici linguistiche e culturali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il testo dell’avviso sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie al seguente link: https://www.affariregionali.it/it/comunicazione/notizie/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-pubblicazione-avviso-pubblico/.

