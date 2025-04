Tragedia in Calabria: donna trovata senza vita in un’abitazione in fiamme nel centro storico di Rossano

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano è intervenuta questa notte in vico Amarelli nel comune di Rossano per incendio abitazione. Interessata dal rogo una abitazione su due livelli situata nel centro storico del comune. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Durante le operazioni di spegnimento, nel locale notte, riversa sul letto, si rinveniva il corpo carbonizzato di una donna.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118 che accertava il decesso della signora. Al momento la causa accidentale del rogo è l’ipotesi più accreditata. Ulteriori accertamenti in corso da parte della Polizia Scientifica.

