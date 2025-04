Top Spin Messina-Sassari: la presentazione del match

StrettoWeb

Nella penultima giornata di ritorno di Serie A1 i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang riceveranno la visita dei sardi in una sfida di fondamentale importanza per la classifica. Appuntamento giovedì 3 aprile al “PalaLaganà” di Montepiselli con inizio alle ore 18.30. Si completa la regular season in Serie A1 ed è tempo di primi verdetti. Un doppio impegno ravvicinato attende la Top Spin Messina WatchesTogether.

Giovedì 3 aprile, nella sfida che chiuderà ufficialmente la 6^ giornata di ritorno del massimo campionato maschile, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ospiterà al “PalaLaganà” di Montepiselli (ingresso libero) il temibile Tennistavolo Sassari, con inizio alle ore 18.30. Arbitrerà il confronto Raffaele D’Ambrogio. In programma sabato 5, alle ore 17, il match esterno a Norbello contro la formazione sarda, fanalino di coda del torneo, valida per il turno conclusivo. Direzione di gara affidata a Daniele Vacca.

La Top Spin Messina WatchesTogether, quarta in classifica con 12 punti, momentaneamente raggiunta dalla Bagnolese, è chiamata in questo rush finale a conservare l’ultima posizione utile alla partecipazione ai playoff scudetto. I ragazzi del tecnico Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi, con una stagione in crescendo, hanno collezionato quattro vittorie in cinque incontri disputati nel girone di ritorno, rilanciando sensibilmente le proprie ambizioni grazie alla grande continuità mostrata da gennaio in avanti. Il quintetto formato da Vladislav Ursu, Humberto Manhani Jr., Tommaso Giovannetti (n. 7 del ranking italiano), Niagol Stoyanov (n. 19) e Antonino Amato (n. 30), vuole adesso proseguire su quella scia e regalare un’altra gioia ai propri tifosi.

Il Tennistavolo Sassari è in lotta con la Marcozzi per il secondo posto, avendo messo insieme ben 17 punti, bottino frutto di sette vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte. Punta di diamante del team affidato a coach Mario Santona è l’ex Sadi Ismailov, esperto atleta russo che ha indossato la maglia della Top Spin nel 2019/20, stagione contrassegnata dalla conquista di due trofei e da un campionato condotto da capolista fino alla sospensione dovuta alla pandemia di Covid. In organico spicca Andrea Puppo, l’attuale numero 1 del ranking nazionale, che recentemente si è laureato campione italiano Under 21 nel singolo e nel doppio maschile. Alessandro Baciocchi (n. 15), lo slovacco Lubomir Pistej e il nigeriano Ashimiyu Ganiyu Adebayo gli altri elementi in forza ai sassaresi che all’andata si imposero per 4-1. (Messina, 1 aprile 2025)

I risultati della 6ª giornata di ritorno di Serie A1

Apuania Carrara-Il Circolo Prato 2010 4-0

Alfa Food Bagnolese-Tennistavolo Norbello 4-1

Virtus Servigliano-Marcozzi 4-2

3 aprile, ore 18.30 Top Spin Messina WatchesTogether-Tennistavolo Sassari

Classifica

Apuania Carrara 23 Marcozzi 17 Tennistavolo Sassari* 17 Top Spin Messina WatchesTogether* 12 Alfa Food Bagnolese 12 Virtus Servigliano 10 Il Circolo Prato 2010 7 Tennistavolo Norbello 4

*una partita in meno

