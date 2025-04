Terribile incidente stradale a Lamezia Terme, furgone si ribalta in discesa: tre feriti, due gravi

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in loc. Spartà, nel comune di Lamezia Terme, per incidente stradale. Uno il mezzo coinvolto, un furgone Iveco Daily che trasportava sul cassone un miniescavatore. A causa di un probabile surriscaldamento dei freni, percorrendo una discesa molto ripida, il furgone perdeva il controllo terminando la sua corsa contro il muretto di delimitazione della carreggiata, ribaltandosi.

Tre i passeggeri a bordo del veicolo rimasti feriti, due in gravi condizioni.

Gli stessi venivano presi in cura dal personale sanitario del Suem118. Il più grave dei feriti veniva trasferito con elisoccorso presso la struttura ospedaliera di Catanzaro mentre gli altri due, con ambulanze, venivano inviati all’ospedale di Lamezia Terme. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.