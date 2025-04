Tennis, a Catanzaro sbarcano la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup | DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo un incredibile viaggio di oltre 23.000 km tra terra e mare nel 2024, le due coppe simbolo delle storiche vittorie del tennis italiano – Coppa Davis e Billie Jean King Cup – fanno tappa anche a Catanzaro. Ad annunciarlo, sui social, è il Comune calabrese. L’appuntamento è per giovedì 17 aprile dalle ore 15.00 alle 21.00 presso l’archivio storico Comunale “E. Zinzi” (Complesso Monumentale del San Giovanni).

Un evento aperto a tutti per ammirare da vicino i due trofei che raccontano la prima, storica doppietta azzurra: nel 2024 le nostre nazionali hanno vinto, nello stesso anno, Coppa Davis e Billie Jean King Cup, portando l’Italia del tennis sul tetto del mondo. Dopo la conferenza stampa di presentazione, a rendere l’atmosfera ancora più speciale ci saranno anche le scuole tennis della provincia, con i giovani atleti e i loro maestri impegnati in attività di mini tennis e pickleball. Venerdì 18 aprile, le coppe saranno esposte anche alla Cittadella Regionale, dalle 14.00 alle 21.00, in occasione della premiazione regionale della FITP.

