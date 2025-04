La Team Volley Messina chiude in casa contro la capolista imbattuta, Ambiente Lab a Gela

StrettoWeb

Tutto pronto per l’ultima giornata di stagione regolare in serie C regionale. Entrambe le formazioni della Team Volley chiuderanno i rispettivi campionati, maschile e femminile, già certe dell’esito e senza avere appendice post season ai playoff. Avrà ancora da giocare invece la Pallavolo Messina che torna in campo dopo tre settimane avendo osservato un turno di riposo prima della pausa di Pasqua. Inizierà l’Ambiente Lab Team Volley, 18ª giornata e ultima del girone B, in casa del Volley Gela.

La formazione di coach Pippo Staiti proseguirà sulla linea giovane in quest’ultima sfida dove entrambe le squadre hanno ormai poco da chiedere al proprio campionato essendosi entrambe salvate in anticipo e non potendo più raggiungere una posizione valida per i playoff. Sfida in programma al PalaLivatino, in contrada Marchitello di via Botta, domenica ore 18:30, ad arbitrare la sfida Selene Graceffo e Gianfranco Ragusa, all’andata fu vittoria in quattro set per gli atleti di coach Zappalà con due parziali però terminati ai vantaggi a confermare il grande equilibrio.

A presentare la sfida il giovane schiacciatore Davide Arena, cresciuto tanto e molto utilizzato nel corso della stagione: “Andremo in trasferta nell’ultima giornata, andremo a Gela senza pressioni a giocare questa partita e proveremo a divertirci e magari portare a casa il risultato. È stata una stagione di alti e bassi, alla fine è andato tutto bene e credo sia stata un’annata positiva avendo raggiunto l’obiettivo che la società si era prefissata di mantenere la categoria. Il Volley Gela è una squadra fisicamente più forte di noi, strutturalmente possono contare su atleti molto alti, sono una bella squadra e noi proveremo a contendere loro la partita”.

Chiude in casa la Team Volley Messina femminile, la partita inizialmente prevista sabato è stata spostata a lunedì 28 aprile alle ore 20:30. Alla Juvara, nella 22ª giornata di campionato, le ragazze dei coach Laganà-Donato-Chité troveranno di fronte la capolista del girone imbattuta a pieni punti e che ha perso soltanto un set nell’intera stagione. Il preparatore atletico Daniele Chitè presenta il testacoda della giornata conclusiva: “Affrontiamo la squadra più forte, ma noi non abbiamo nulla da perdere. Dovremmo giocare al massimo delle nostre possibilità per uscire a testa alta da quest’ultimo impegno. Alle ragazze abbiamo raccomandato principalmente di divertirsi e mettere in mostra ciò che realmente sanno fare. La nostra stagione è stata complessa siamo purtroppo stati condizionati da diversi infortuni, ma tutte le ragazze hanno dato il massimo e sono notevolmente migliorate in tutti i fondamentali. Siamo assolutamente contenti dei loro progressi. Sulla stagione posso dire che abbiamo peccato di inesperienza in un campionato dove la maggior parte delle squadre ha un’età media alta e giocatrici di indubbia esperienza”. Ad arbitrare la sfida ci saranno Roberto De Nigris e Claudio Maimone.

La Pallavolo Messina in campo domenica, per la 22ª giornata contro la Zafferana Volley in serie D femminile, alle ore 18 al Palatenda di via Manzoni, la formazione di coach Triolo avrà un impegno non semplice contro la seconda in classifica ma al tempo stesso deve trovare punti nelle ultime quattro giornate per togliersi dall’ultima posizione che la condannerebbe alla retrocessione. Ad arbitrare la sfida Dario Luppino, nella sfida di andata capitan Tringali e compagne cedettero abbastanza nettamente in tre set.

