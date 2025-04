Team Volley Messina: weekend amaro con 2 ko, la femminile retrocede

StrettoWeb

Per la seconda settimana consecutiva non sorridono gli esiti delle partite per la formazioni della Team Volley Messina in Serie C. Nella penultima giornata di campionato per entrambe le squadre che militano nel massimo campionato regionale sono arrivate due sconfitte. In casa sabato l’Ambiente Lab Team Volley, formazione maschile, ha dato vita alla Juvara ad una bella partita contro l’Agira formazione che precedeva i ragazzi di coach Staiti di appena una posizione. Sfida terminata al quinto set che è valsa comunque un punto in classifica e come ormai da prassi nelle ultime giornate, con la salvezza già certa, tanti giovani in campo per i biancorossi.

Destino amaro invece domenica per il gruppo allenato dai coach Laganà-Donato-Chitè chiamati all’impresa sul campo del Messina Volley, vice capolista, ha retto un solo set prima di capitolare senza portare via punti dalla palestra annessa del PalaRescifina e salutando così il campionato di serie C femminile visto che la matematica dice che la salvezza diretta non è più perseguibile. Ferma per un turno di riposo la Pallavolo Messina in serie D femminile con tutti i campionati regionali che non giocheranno nel prossimo weekend di Pasqua.

Messina Volley-Team Volley Messina 3-0 (25-22 25-10 25-12)

I coach Laganà-Donato-Chité mandano in campo Sturniolo al palleggio e Barbera suo opposto, in banda capitan D’Amico e Lo Nostro, centrali Baldaro e Gironi con Savarese libero di ricezione e Cangemi libero di difesa. A partita in corso sarà utilizzata tutta la panchina con gli ingressi di Imbesi e Arianna Maggiari al palleggio, di Irene Maggiari e Pino come opposte e tanto spazio anche per Francesca Frigione come centrale.

La partita ad esclusione del primo set lottato, in cui le biancorosse sono stata in vantaggio per 7-10 e dopo il primo ritorno delle locali anche per 17-19, parziale che si è concluso poi per 25-22, ha visto portare via l’intera posta al Messina Volley con i parziali seguenti chiudi per 25-10 e 25-12. Grazie ai tre punti strappati per la classifica il Messina Volley è qualificato matematicamente ai playoff, mentre la Team Volley non ha più possibilità di salvarsi e retrocederà in serie D. Ultima occasione nell’ultima giornata è battere Zafferana, capolista imbattuta sperando di superare il Teams Volley Catania e avere la possibilità di essere ripescata.

Così coach Franco Donato al termine della partita: “Facciamo i complimenti al Messina Volley, sono contento che una squadra messinese possa gioire e continuare il campionato ai playoff e spero arrivino in fondo. La partita come era prevedibile è andata dalla loro parte, noi nel primo parziale abbiamo fatto una buona prestazione e tenuto colpo su colpo. Poi la luce si è spenta e abbiamo dato spazio un po’ a tutte in panchina, ovviamente senza regalare niente a nessuno.

Al di là delle assenze, anche importanti in quest’annata con una vera e propria rivoluzione dalla prima a questa giornata, dovevamo alzare l’asticella di tutte le nostre ragazze. Non c’è amarezza perché abbiamo lavorato sempre per far crescere il gruppo con tante under che hanno finito in campo anche oggi. La soddisfazione mia, dello staff tecnico e della società è l’atteggiamento delle atlete che continuano a lavorare con determinazione in palestra. Spiace lasciare comunque una categoria che in qualche modo avevamo conquistato ed era patrimonio della società”.

Le parole della centrale Francesca Frigione: “Congratulazioni a loro per i playoff, noi abbiamo fatto una buona prestazione e potevamo fare meglio. L’avversario era una squadra ben organizzata e quindi sapevamo sarebbe stata difficile. Personalmente sono soddisfatta della mia partita, ma penso che possiamo sempre migliorare individualmente e come squadra. Anche mentalmente per affrontare in modo sempre più maturo ogni partita che ci si presenterà davanti”.

Ambiente Lab Team Volley – Agira 2-3 (25-14 23-25 29-27 24-26 12-15)

Partita spettacolare alla Juvara dove si sfidavano due squadre di media classifica senza pressioni sugli obiettivi ormai raggiunti. La formazione di coach Pippo Staiti viene inizialmente messa in campo dal vice Massimiliano Triolo. Grimaldi-Caravello sulla diagonale palleggiatore opposto, in posto quattro Arena e Spavara, centrali Sethupathi e Barreca con Germanà libero. A gara in corso cambi i subentri di Cucinotta, Chibbinesc, altra buona prova per lui, e Bartolomeo.

La partita inizia in discesa per i padroni di casa che dal cinque pari allungano in modo netto fino 22-12, massimo vantaggio del set, chiudendo poi per 25-14 il primo parziale. Nel secondo c’è la reazione ospite, l’Agira prova più volte ad allungare ma l’Ambiente Lab Team Volley resta sempre agganciata, alla fine la spuntano gli ospiti per 23-25. Il terzo e quarto set sono battaglia pura ed entrambi si concludono ai vantaggi.

Nel terzo, dopo un vantaggio dilapidato di cinque punti, i locali devono fare gli straordinari rimontando da 21-23, annullando due set point e chiudendo per 29-27; nel quarto il vantaggio netto era per l’Agira, 10-17, rimontato da capitan Germanà e compagni con i punti dei giovanissimi Cucinotta e Chibbinesc fino al 22 pari. Primo set point per l’Agira annullato dal muro di Sethupati, sul secondo gli ospiti trascinano la sfida al tiebreak. Qui la squadra di coach Staiti resta in corsa fino al 4-4, poi l’allungo dell’Agira che cambia campo sul 6-8 e chiuderà 12-15.

Le parole di Peppe Caravello al termine della sfida: “Volevamo regalare una vittoria al pubblico, alla società e a noi stessi nell’ultima in casa. Alla fine abbiamo dato ampio spazio ai nostri ragazzi e l’Agira ha fatto meno errori e ha meritato la vittoria. È stato un anno particolare per me, da allenatore sono rimasto come compagno di squadra. I ragazzi hanno bisogno di crescere e lavorare, c’è del margine. Tecnicamente e tatticamente bisogna migliorare e devono imparare come utilizzare meglio le loro energie e ad affrontare bene gli errori, sono convinto che miglioreranno”.

Turno di riposo per la Pallavolo Messina in serie D femminile che al pari del Torregrotta ha osservato da spettatrice la 21ª giornata di campionato. La rivale diretta di capitan Tringali e compagne nella lotta per non retrocedere, la Pallavolo Roccalumera, ha subito una sconfitta senza conquistare punti in trasferta contro la Libertas. La distanza tra le due formazioni resta di quattro lunghezze con la Pallavolo Messina che sarà in campo negli ultimi cinque turni, con quindici punti potenziali, mentre Roccalumera avrà a disposizione solo tre partite per mettersi in salvo.

Risultati 21ª giornata e classifica serie C femminile girone B

Teams Volley Catania-Polisportiva Nino Romano 0-3

Messina Volley-Team Volley Messina 3-0

Pallavolo Oliveri-Volley 96 0-3

Zafferana-Golden Volley 3-1

Santa Teresa-Ssd Unime 3-2

Riposava: Liberamente AciCatena

Classifica

Pallavolo Zafferana 57 Messina Volley 48 Polisportiva Nino Romano 44 Golden Volley 33 Volley ’96 31 Santa Teresa 28 Liberamente Aci Catena 20 Ssd UniMe 18 Pallavolo Oliveri 14 Teams Volley Catania 12 Team Volley Messina 10

Risultati 17ª giornata e classifica serie C maschile girone B



Paternò-Jonica Volley 0-3

Gs Pozzallo-Viagrande 3-0

Ambiente Lab Team Volley-Agira 2-3

Modica-Giarre 0-3

Pedara-Gela 0-3

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 51 Giarre 41 Gs Pozzallo 39 Gela 36 Agira 26 Ambiente Lab Team Volley 19 Paternò Volley 14 Pedara Volley 13 Modica 8 Viagrande 8

Risultati 21ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Barcellona-Akis 3-2

Giardini del Volley-Randazzo 0-3

Nebrodi-Zafferana 1-3

Pgs Juvenilia-Viagrande 3-2

Libertas Volley-Roccalumera 3-1

Riposavano: Pallavolo Messina e Torregrotta

A

New Randazzo Volley 48 Zafferana Volley 44 Barcellona 35 New Volley Team Torregrotta 35 Giardini del Volley 30 Akis Volley 26 Pgs Juvenilia 25 Nebrodi Volley 25 Libertas Volley Messina 18 Universal Viagrande 14 Roccalumera Pallavolo 11 Pallavolo Messina 7

