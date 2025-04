Taurianova si veste di fiori: dal 6 all’8 giugno torna l’Infiorata tra arte, musica e spettacolo

StrettoWeb

Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: dal 6 all’8 giugno, Taurianova si trasformerà in un grande giardino artistico con la VII edizione della sua celebre Infiorata. Una tre giorni che promette di incantare visitatori da tutta la Calabria e non solo, tra tappeti di fiori, arte, musica e sapori della tradizione. Dopo l’annuncio ufficiale delle date e del tema scelto per il 2025, crescono la curiosità e l’entusiasmo intorno a quello che si preannuncia come un evento ricco di emozioni e novità. In attesa del programma definitivo, ecco alcune anticipazioni che già fanno sognare.

Si partirà venerdì 6 giugno: dalle ore 17.00 i maestri infioratori daranno il via ai lavori lungo viale XXIV Maggio, iniziando a comporre i meravigliosi bozzetti inediti. Saranno oltre 120 gli artisti impegnati nella realizzazione dei quadri floreali. La serata si accenderà con il grande concerto alla Villa Comunale Fava, dove circa 200 ragazzi delle scuole medie della provincia di Reggio Calabria si esibiranno in un’emozionante performance musicale. A seguire, sarà il momento della tradizione con il raduno della Tarantella Calabrese, coordinato da Antonio Cocciolo e con la presenza straordinaria del giovanissimo Carlo Coppola che presenterà il suo nuovo disco e che insieme animeranno viale XXIV Maggio in una festa di suoni e danze popolari. La musica continuerà tutta la notte grazie all’energia live di Giulio Candido, pronto a far ballare e cantare il pubblico.

Per i giorni successivi, le anticipazioni parlano di un programma denso di appuntamenti imperdibili: sabato 7 giugno, attesissima la presenza dell’attore Francesco Testi, noto volto della fiction “L’Onore e il Rispetto”, che parteciperà al tradizionale taglio del nastro. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno i Tamburi di Buccheri con i loro ritmi tribali e gli straordinari spettacoli degli artisti di strada, capaci di sorprendere grandi e piccini.

Al calar della sera, uno degli eventi più attesi: il Video Mapping 3D sulla facciata della Chiesa Maria SS delle Grazie, che trasformerà la strruttura in uno spettacolo emozionante e immersivo. Domenica 8 giugno sarà una giornata tutta dedicata alle famiglie, ai bambini e all’incontro con i protagonisti del piccolo schermo: tra i viali fioriti si potranno incontrare infatti Alex Belli e Delia Duran, volti noti delle fiction e dei reality televisivi, pronti a regalare sorrisi e foto ricordo ai visitatori. A chiudere in bellezza la manifestazione, un grande spettacolo piromusicale in Piazza Italia e il tradizionale “Spallamento dell’Infiorata”, con la gioiosa corsa dei bambini sui tappeti floreali.

Durante tutto il weekend, oltre ad ammirare i 20 straordinari quadri floreali, sarà possibile visitare esposizioni artistiche di grande rilievo: tra queste, le opere del Maestro Vincenzo Ferraro, artista di fama internazionale della ceramica calabrese, e la mostra esclusiva della celebre artista Maria Morgante, dedicata al tema universale dell’Amicizia.

Non mancheranno naturalmente i sapori: ogni sera l’area Street Food offrirà il meglio della gastronomia calabrese, tra musica dal vivo, emozioni culinarie e l’inconfondibile dolcezza dei gelati e delle specialità artigianali che rendono famosa Taurianova. Il programma ufficiale e completo sarà diffuso nei prossimi giorni. Continuate a seguirci sui nostri canali social per non perdere nessuna novità.

