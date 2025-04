Taurianova, formati i volontari di “Nati per leggere”

StrettoWeb

Fine corso di formazione con elezione per i volontari del neonato presidio di Taurianova del progetto nazionale “Nati per leggere”. La biblioteca Antonio Renda, luogo in cui dallo scorso gennaio si sono tenute le lezioni per la qualifica di promotore della lettura in età prescolare, è stata anche teatro del saluto finale e dei ringraziamenti che l’assessore alla Cultura, Maria Fedele, a nome anche del sindaco Roy Biasi e della giunta, ha voluto rivolgere ai 27 corsisti provenienti da diversi Centri della Piana di Gioia Tauro.

La conclusione del corso, tappa introduttiva dopo l’adesione a “Nati Per Leggere” – programma varato nel 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri (Acp), dall’Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e dal Centro Italiano per la Salute del Bambino – è coincisa con l’elezione, per acclamazione e all’unanimità, della bibliotecaria del Comune, Serafina Grillo, quale prima referente del gruppo taurianovese.

Il progetto triennale che il Comune sta sviluppando è frutto di un investimento di attenzione e risorse in cui l’assessorato alla Cultura ha creduto da prima del titolo di Capitale del Libro 2024, fra l’altro consegnando ogni anno un kit con vari testi alle famiglie con neonati, e il suo avvio era stato presentato nel giugno scorso, tappa fra le più qualificanti dell’indirizzo con cui la direzione artistica di CdL ha affrontato l’emergenza della povertà educativa.

I volontari, formati ora anche rispetto alle evidenze scientifiche e le tappe dello sviluppo del bambino, si troveranno a poter promuovere la lettura in famiglia anche grazie alla collaborazione dei pediatri che operano in questo territorio, mentre rimarranno un punto di riferimento per i genitori nel caso in cui vogliano conoscere le occasioni offerte dagli spazi appositi creati nella biblioteca, o grazie ai progetti varati nelle scuole.

Tra i primi impegni della referente Grillo anche quello relativo alla richiesta di interazione dei volontari con gli operatori dello “spazio gioco – Giochiamo a Crescere” che, finanziato dalla “fondazione Con i Bambini”, è stato inaugurato di nei giorni scorsi all’interno del Polo Sociale Integrato di via Francesco Sofia Alessio ed è rivolto alle famiglie dei 10 Comuni dell’Ambito sociale integrato 3 di cui Taurianova è ente capofila.

«Taurianova tutta – afferma l’assessore Maria Fedele – deve ringraziare questi primi pionieri di “Nati per Leggere” ufficialmente e formalmente abilitati a trattare una materia così delicata, come l’abitudine dei più piccoli al contatto con i libri e la creatività della scrittura, da diventare questione di interesse anche per i medici pediatri. Con il varo del nostro presidio e la prosecuzione per i prossimi 3 anni del progetto diamo una ulteriore prova della vitalità della nostra biblioteca, e per questo intendo ringraziare non solo i volontari che ci hanno creduto e sono stati entusiasti di partecipare, ma anche chi negli organismi nazionali e regionali partner, in particolare Raffaele Tarantino presidente Aib Calabria, Tiziana Scarcella referente regionale “Aib Nati per Leggere Calabria”, Domenico Capomolla referente regionale “Associazione Culturale Pediatri” da sempre al nostro fianco in questo servizio peculiare».

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.