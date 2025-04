Sud Innovation Summit: a Messina la presentazione della terza edizione

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina ospiterà domani, giovedì 3 aprile, alle ore 10.15, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Sud Innovation Summit. L’evento, promosso dal Comune di Messina, si terrà nel prestigioso Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni e rappresenta un’importante occasione per approfondire il ruolo dell’innovazione e dello sviluppo nel Mezzogiorno, inserendoli al centro del dibattito nazionale. Durante l’incontro verranno annunciate le date ufficiali e le principali novità di questa nuova edizione, pensata per rafforzare il ruolo strategico di Messina e del Sud Italia come protagonisti del cambiamento tecnologico, economico e culturale.

Alla conferenza stampa interverranno:

Federico Basile , Sindaco di Messina

, Sindaco di Messina Giovanna Spatari , Rettrice dell’Università degli Studi di Messina

, Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Roberto Ruggeri, imprenditore e fondatore del Sud Innovation Summit

Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Sud Innovation Summit e per tutto l’ecosistema dell’innovazione del Mezzogiorno.

