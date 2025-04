Reggio, gli studenti del Convitto “Campanella” sul podio al concorso Salvatore Versace “Aido… La vita, in un dono!”

StrettoWeb

Densa di significato e ricca di entusiasmo e partecipazione, la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del Concorso “Salvatore Versace” sezione Spot, “Aido…La vita, in un dono!” promosso dal gruppo comunale Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Reggio Calabria, presieduto dall’ Ing. Nicola Pavone. L’evento si è svolto il 14 aprile, presso l’aula magna del dipartimento Diceam Ingegneria di Reggio Calabria.

Gli allievi del nostro Istituto, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo grado, hanno partecipato con grande trasporto e coinvolgimento emotivo. Educare al dono vuol dire educare all’altro, alla diversità e promuovere nei ragazzi una crescita personale i cui effetti positivi si ripercuotono efficacemente nella quotidianità. Sul podio, per la Scuola Primaria, la classe 5^B (1° premio ex aequo), la classe 5^D (2° premio); la classe 5^A (3° premio, ex aequo), la classe 5^C (3° premio, ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Barreca Silvia, Castellani Ada, Castellani Mia, Pizzi Tosca, Russo Viola, Vilasi Benedetta, Classe 2^E (1° premio ex aequo); L’Abbate Alice, L’abbate Giorgia, Classe 1^C (2° premio ex aequo), Caponera Vincenzo, Classe 1^C (2° premio ex aequo); Carbone Alessandro, Caridi Emanuele, Galante Antonio, Siclari Marco, Classe 1^B (3° premio ex aequo); Alampi Marta, Caponera Antonia, Costarella Umberto, Fiorentino Aurora, Griso Andrea, Ioppolo Beatrice, La Camera Marta, Martino Matilde, Meduri Cinzia, Sarica Denise, Scaglione Giada, Classe 3^ C, (3° premio, ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: Emanuele Alice, Gattuso Andrea, Liconti Allegra, Vazzana Gloria, classe 5^C (1° premio, ex aequo); Canale Sophia, Garganese Marta, Nucera Valeria, Manti Federica, Iaria Rachele Gina, Raffa benedetta, Scordo Anna, classe 3^E (3° premio, ex aequo). I giovani sono i nostri ambasciatori e gli Spot dei nostri allievi, vincitori del concorso vogliono condividere un grande progetto: la donazione, atto d’amore oltre il finito.

