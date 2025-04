Calcio a 5, appuntamento con la storia per la Gallinese: sabato la gara che può valere la Serie B per la prima volta

StrettoWeb

Ultimo appuntamento della regular season del massimo campionato regionale per la Gallinese di mister Gianni Venanzi. La compagine reggina, capolista del torneo di C1 di Calcio a 5, sabato 12 aprile riceve la visita della Nuova Fabrizio ed è ad un passo dal coronare una storica promozione. Centrando i tre punti in palio, il club del presidente Domenico Latella vincerebbe il campionato e sarebbe così promosso nella categoria nazionale della Serie B, per la prima volta nella sua storia.

“La società chiama a raccolta tutta la cittadinanza e gli organi di informazione locale, per un pomeriggio che si preannuncia emozionante e dagli alti contenuti tecnici. Un appuntamento con la storia, imperdibile”, si legge nella nota.

