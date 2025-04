Sporting Hornets Roma-Messina Futsal: cambia la data della gara dei Playout

StrettoWeb

È stata anticipata a domani (venerdì 25 aprile, ndr) la partita d’andata del playout Sporting Hornets Roma-Messina Futsal di serie A2 di calcio a 5. L’importante incontro si giocherà al “PalaLevante” con inizio alle ore 16.00, mentre il ritorno è in calendario sabato 3 maggio nella città dello Stretto.

“Ci siamo preparati nel migliore dei modi per questa decisiva doppia sfida – ha dichiarato, in settimana, il centrale giallorosso Giuseppe Puglisi -. Nonostante lo stop per le festività pasquali, siamo rimasti sempre sul pezzo, impegnandoci al massimo in ogni allenamento. Abbiamo tenuto alta la concentrazione, mentalizzati sull’obiettivo da centrare”.

Cosa ti attendi da questa gara? “Sarà un confronto ostico contro un avversario che vorrà trarre il massimo profitto dal fattore campo. Noi lotteremo su ogni pallone, consapevoli che sarà il “primo tempo” di un match che si completerà poi sul parquet del “PalaLaganà”, davanti ai nostri sostenitori. Conosciamo abbastanza lo Sporting Hornets, avendolo studiato, ma non lo abbiamo mai affrontato. Sono fiducioso riguardo le prestazioni che potremo fornire dopo un avvicinamento all’appuntamento avvenuto con lo spirito e la mentalità giusti”.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza potrà impiegare, infine, tutti gli elementi attualmente a sua disposizione ed operare, quindi, le rotazioni più volte provate nell’ultimo periodo.

