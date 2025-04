Sport e inclusione con Giusy Versace al progetto Civitas 2024-2025

StrettoWeb

Quando si tratta di parlare ai giovani e affrontare temi come la lotta alla disuguaglianza, alle discriminazioni e la difesa dei diritti dei più fragili, Giusy Versace non si tira mai indietro, anzi cerca di far sentire forte la sua voce nell’affermare i diritti di tutti e aspirare ad una società migliore e più inclusiva. Giusy Versace è stata quindi ospite nei giorni scorsi a Reggio Calabria del progetto ‘Civitas 2024-2025‘, organizzato da Il Cammino’ (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie), un’associazione di promozione sociale, composta da avvocati, con oltre 60 sedi in tutta Italia e riconosciuta dal Consiglio nazionale Forense, che opera prevalentemente nel settore della tutela dei diritti della persona, in particolare vulnerabile o di età minore, e delle relazioni familiari.

Quest’anno, il progetto si è articolato in un ciclo di incontri sullo sport, come strumento integrazione, inclusione e contro ogni forma di discriminazione, iniziati a febbraio e che si sono conclusi ieri, con l’ultimo appuntamento dedicato proprio Giusy Versace.

Ad ascoltarla, una platea di oltre 100 studenti provenienti dal Liceo Scientifico Volta, dall’Istituto di Istruzione Superiore ⁠⁠’Augusto Righi’ di Reggio Calabria e dall’istituto di Istruzione Superiore ‘Raffaele ⁠⁠Piria’ di Rosarno (Rc), che hanno seguito la testimonianza della Versace con vivo interesse, rivolgendole moltissime domande e strappando fotografie e autografi.

”E’ sempre bello e stimolante parlare ai giovani che rappresentano il nostro futuro, e ritengo che sia nostro compito aiutarli ad avere una visione della realtà più inclusiva, più gentile con il prossimo e rispettosa dei diritti di tutti. Ho spiegato loro come lo sport sia stata la mia ancora di salvezza nell’affrontare i momenti più bui dopo l’incidente di 20 anni fa, nel quale ho perso le gambe, e di come lo sport sia davvero un potente mezzo di riscatto sociale non solo per persone con disabilità e un palestra di vita per tutti. Ringrazio l’associazione il Cammino per avermi dato questa opportunità, nella fattispecie la presidentessa nazionale Donatella Nucera, e poi ancora la presidentessa della sede di Reggio Calabria Maria Grazia Marra, la presidente Comitato Pari Opportunità Saveria Cusumano e il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis. Questi studenti rappresentano un terreno fertile sul quale spero di aver gettato semi che daranno buoni frutti”, queste le parole di Giusy Versace.

