Spettacolo “MeControTe” a Reggio Calabria, ordinanza del sindaco rivolta agli operatori commerciali | INFO

StrettoWeb

Ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in occasione dello spettacolo “MeControTe – Lo Show dei 10 anni”, previsto al PalaCalafiore per sabato 12 aprile alle ore 19:30 e per Domenica 13 aprile alle ore 15:00. L’ordinanza riguarda il divieto di vendita e detenzione di bevande ed è rivolto agli operatori commerciali presenti intorno all’area del palazzetto.

Nello specifico, come si legge nel documento, “Il Sindaco ordina a tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, ai titolari di distributori automatici, a tutti i Pubblici Esercizi di somministrazione alimenti e bevande, agli esercizi commerciali ed artigianali ed alle attività temporanee autorizzate connesse all’organizzazione dell’evento, insistenti nell’area dell’impianto sportivo comunale “F. Calafiore” del Comune di Reggio Calabria, nonché, quelli ricadenti nel raggio di 1000 mt. dalla predetta area adibita allo spettacolo, almeno 3 ore prima e durante lo spettacolo:

il divieto assoluto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di esercizi commerciale ed artigianali ovvero di attività temporanee autorizzate connesse all’organizzazione dell’evento;

il divieto di vendita e di somministrazione di alcolici e super alcolici in contenitori di vetro e/o in lattina;

il divieto di detenzione da parte di chiunque, su aree pubbliche o private ad uso pubblico interessate dall’evento, di bevande in contenitori di vetro e in lattina;

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento, saranno perseguite nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.