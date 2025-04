Smile Cosenza a Trieste: sabato da dentro o fuori

StrettoWeb

“La stagione regolare si chiude con un match che rischia di condannarci ai Playout o di regalarci la gioia di andare fra le prime sei. Dentro di noi sappiamo di meritare un posto ai Playoff, ma la classifica parla chiaramente e ci impone di provare a vincere un match di certo delicato. All’andata il successo fu qualcosa di inatteso dagli addetti ai lavori, e rispetto a quel match non abbiamo Lupinogina, giocatrice di grande livello. L’unico modo per colmare il gap è la forza di un gruppo di valore, la compattezza, il lavoro e la voglia di aiutare ogni compagna in vasca. Tutto ciò non mancherà, perché la partita è stata preparata bene“, spiega Luisa Pirillo, dirigente della squadra bruzia e anima della compagine allenata da mister Fasanella.

“I calcoli sugli scontri diretti, per i primi sei posti o per salvaguardare la categoria, si faranno dopo. Prima pensiamo ad una partita in cui daremo il massimo insieme al nostro mister per tentare di strappare 3 punti, e abbiamo l’obbligo, tutte, di tentare un ogni modo di riuscirci“, afferma Pirillo.

Arbitri dell’incontro: Zedda Andrea / Gomez Mattia

