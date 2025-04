Seminara, il 6 aprile concerto del duo Rosso-Punzi | INFO

StrettoWeb

Domenica 6 aprile 2025 prestigioso appuntamento musicale presso la Chiesa di San Marco Evangelista di Seminara con inizio alle ore 18,30. L’evento, organizzato da AMA Calabria ETS con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, vede protagonista il duo composto dal flautista Ubado Rosso e dalla violoncellista Milena Punzi.

Il Duo Rosso-Punzi non è solo la somma di due strumenti, ma una sinergia artistica dove la brillantezza del flauto di Ubaldo Rosso si intreccia con la profondità vibrante e appassionata del violoncello di Milena Punzi. Entrambi artisti di comprovata esperienza e sensibilità, daranno vita a un suono che è al contempo delicato e potente, intimo e avvolgente.

Il concerto del Duo Rosso-Punzi sarà un’opportunità per apprezzare la maestria tecnica e l’intesa artistica di due musicisti che hanno deciso di unire i loro talenti per creare qualcosa di speciale. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla “conversazione tra il flauto di Ubaldo Rosso, leggero e agile, con il violoncello di Milena Punzi, caldo e profondo, in un dialogo che toccherà le corde più intime del cuore.

In programma musiche di Antonio Vivaldi, Giovanni Sollima, René Bernier, Max Fuhler, Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla.

Ulteriori informazioni sull’evento al link https://www.amaeventi.org/evento/duo-rosso-punzi-sem25/https://www.amaeventi.org/evento/duo-rosso-punzi-sem25/

