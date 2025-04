Scioglimento Fondazione Corrado Alvaro, Modafferi: “Città Metropolitana in silenzio”

StrettoWeb

“Il 15 aprile ricorre il 130° anniversario della nascita di Corrado Alvaro, in tempi di pace una simile ricorrenza avrebbe assunto i connotati di una festa, nel suo comune natio, dove ancora oggi c’è la casa del nostro scrittore, ma purtroppo qualcuno ha deciso che non deve esserci pace nella martoriata San Luca, quindi da un evento che poteva essere un momento di festa si è vissuto un sit in di protesta contro il provvedimento del Prefetto di scioglimento della fondazione, in data 22 marzo. Sciogliere una fondazione è un fatto insolito, ci sono pochissimi precedenti in Italia, i motivi addotti sono un debito di 10.000 euro e infiltrazioni mafiose che ne incrinano l´onorabilità, con una Politica sana un simile vergognoso atto si sarebbe potuto evitare“. È quanto dichiarato in una nota stampa da Giuseppe Modafferi, coordinatore Regionale di Democrazia sovrana e popolare.

“A nostro avviso appare un atto sproporzionato ed inopportuno, sembra ci sia quasi un accanimento contro una popolazione che da anni si vede dipinta come il male assoluto, alla quale vengono negati i principi basilari di democrazia, e adesso viene negata anche una brillante istituzione culturale, che bene ha fatto negli anni e avrebbe potuto continuare a fare. – continua Modafferi – Colpisce il silenzio assoluto delle forze politiche locali, dalla Città Metropolitana, ai vari sindaci, consiglieri regionali, deputati e senatori, sembra quasi un fatto normale continuare colpire San Luca in ogni sua forma di vita. Che responsabilità hanno i cittadini di San Luca dell’assenza secolare dello Stato? Perché si continua col metodo vessatorio contro un’intera comunità? Il silenzio quasi generale della Politica è un segnale di malessere della Politica stessa, che poco o nulla si occupa dei fenomeni sociali e culturali, una Politica sempre più affarismo e servilismo verso i potentati di turno”.

“Esprimiamo sdegno per questa decisione a nostro avviso superficiale avventata e persecutoria che danneggia non solo San Luca, ma l´intera Calabria, e diamo solidarietà e sostegno alla iniziativa del comitato che si è costituito per salvare la Fondazione Corrado Alvaro e con essa il buon nome della parte buona e viva dei Cittadini di San Luca, fieri che la loro città ha dato i natali al grande scrittore. Chiudiamo con una citazione di Alvaro che ne dimostra la sua importanza e la sua attualità: ‘la forza della Calabria è nella sua struttura familiare. La famiglia è la sua spinta vitale il campo del suo genio, il suo dramma e la sua poesia. I figli rappresentano un continuo atto di fede, una promessa e una speranza’“, conclude Modafferi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.