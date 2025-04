Scilla, la mostra di Giuseppe Mercuri e l’anteprima di “Scilla Cuore”

StrettoWeb

Si lavora incessantemente per l’organizzazione dell’anteprima di Scilla Cuore 2025, un anticipo dell’evento scientifico sulla Cardiologia, giunto alla sua venticinquesima edizione, grazie al suo Patron, il Dott. Vincenzo Montemurro che nel corso degli anni ha portato nella meravigliosa Scilla, il Gotha della Cardiologa Internazionale. Anche per quest’anno, l’evento scientifico sarà preceduto da un evento culturale, con la Mostra Personale di Giuseppe Mercuri: l’Artista, il Contadino: silenzi che parlano, colori che risvegliano.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 20 maggio ore 18,00 nella splendida location di Palazzo Krataiis a Scilla, Palazzo Signorile del 700, la mostra sarà visitabile per un mese, dal 20 maggio 2025 al 20 giugno 2025. Il parterre per l’inaugurazione sarà di primo piano, in cui vedrà la presenza del Dott. Vincenzo Montemurro, Cardiologo-Storico; della direzione artistica della mostra Adele Canale, Architetto Artista; unitamente alle sorelle Delia e Clara Mercuri; del cantautore Mimmo Cavallaro; del Critico d’arte Marcello Anastasi; con i saluti della direzione del Krataiis, Francesca Scarano e Pino Strati dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

Gli invitati alla cerimonia d’inaugurazione della Mostra Personale di Giuseppe Mercuri saranno accolti da un drink con il Bergamotto Spritz, delicatamente curato dal Bartender Carmelo Martino, a fine cerimonia il tocco elegante del Buffet del Krataiis offerto dalla direzione di Scilla Cuore.

