Santo Stefano in Aspromonte: uova di Pasqua per tutti i bimbi

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale e grazie alla donazione della CADI SERVICE di Stefano De Felice, ha regalato, per il quinto anno consecutivo, le uova di cioccolato a tutti i bambini residenti nella piccola cittadina. Un gesto che vuole racchiude l’attenzione e l’affetto verso i bambini che da sempre sono al centro dell’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Malara.

La consegna, svoltasi presso l’istituto scolastico aspromontano, alla presenza del sindaco Malara e dei consiglieri comunali Stefano De Felice e Mimma Vitale, nonché del corpo docenti ha segnato un momento di gioia e condivisione per tutti i bambini presenti, definiti dal primo cittadino come “vera rinascita per ogni comunità”.

Un gesto dunque che lancia un messaggio di speranza e gioia mettendo in primo piano i piccoli concittadini, vero cuore pulsante di ogni società civile che si rispetti.

