A Sant’Alessio in Aspromonte l’evento “Lancia&Mangia”

Domenica 6 aprile, dalle ore 10e30 fino a tarda serata, rilanciamo l’edizione “Lancia&Mangia” nel meraviglioso paese collinare di Sant’Alessio in Aspromonte. “Niente da dire sulla pianificazione degli eventi programmati che richiamano le tradizioni gastronomiche del paese aspromontano: maccheroni al ragù, polpette al sugo, involtini, pasta al Regno delle due Sicilie, maialino nero, fagiolata, grasso e magro soffritto con scalogno, patate arrosto. Non poteva mancare il panino con salsiccia e peperonata e con le frittole, oltre all’hamburger di scottona, porchetta, caciocavallo e cipolla in agrodolce. Inoltre per i più sfiziosi del fritto ci saranno alette di pollo, patatine, arancinetti, mozzarelline; mentre per i buongustai dello stocco la proposta sarà il “Papalino”, pane con carpaccio di stocco, stracciatella e cipolla caramellata e il coppo fritto con baccalà e stoccafisso”, c’è scritto in una nota di presentazione dell’evento.

“Come in ogni buona cucina si chiude con il dolce: crêpes alla Nutella, bomboloni e ciambelle. Allieteranno la giornata DJ set “Vespa Club”, la Lumaka con il mini basket in piazza, tanti giochi, animazione e gonfiabili per bambini. Sono previste escursioni organizzate dal CAI Reggio Calabria su prenotazione; mentre per gli amanti dell’arte ci sarà un’area allestita con mostre fotografiche e creatività artistiche e un’area adibita a mercatini dell’artigianato. L’unicità dell’iniziativa culturale e gastronomica è rappresentata dalla riscoperta del tradizionale gioco del “Lancio del formaggio”, aperto alla partecipazione di tutti. Un evento di tale portata, che segna la continuazione di altri due eventi importanti “Condito&Saporito” e “Sapori d’Autunno” è stato voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Francesco Marra, coadiuvata dagli inarrestabili giovani del paese, con il patrocino del Galbatir e con la sinergia della Pro Loco Sant’Alessio oltre alle diverse realtà associative Coopisa, CAI, Oro di Febea, e Calabria Straordinaria“, conclude la nota.

