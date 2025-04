“Le Valli del Mito e della Musica”: a Santa Teresa di Riva il concerto dei Modena City Ramblers | INFO

StrettoWeb

Un grande finale per “Le Valli del Mito e della Musica“, il progetto promosso dal GAL Taormina Peloritani che ha attraversato il territorio mettendo in luce storie, sapori, identità e tradizioni. La tappa conclusiva si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio a Santa Teresa di Riva, nella suggestiva cornice di Piazza Marina Militare (Piazza Bianca). Un fine settimana ricco di eventi, con degustazioni, showcooking, dibattiti e musica dal vivo, culminante con il concerto gratuito dei Modena City Ramblers, in programma domenica sera alle 21.

La band simbolo della musica folk italiana e dell’impegno civile, porterà in piazza un messaggio di memoria, identità e resistenza, regalando al pubblico uno spettacolo carico di energia e significato.

Il programma si apre sabato 3 maggio alle 18 con la cerimonia inaugurale, saluti istituzionali e taglio del nastro. Alle ore 19, lo showcooking dello chef Giuseppe Geraci anticiperà le degustazioni gratuite a cura di aziende locali, ITS Albatros e AIS Sicilia. La serata sarà arricchita dalle esibizioni musicali dei gruppi Sikilia e Cantustrittu, interpreti delle sonorità popolari e tradizionali della nostra terra.

Domenica 4 maggio alle 18, spazio al confronto con la tavola rotonda dal titolo “Territorio in rete: strategie innovative tra amministrazione, economia e diritti del lavoro”, con interventi di:

Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva

Federico Basile, sindaco della Città Metropolitana di Messina

Cateno De Luca, sindaco di Taormina

Francesco Pira, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (UniMe)

Maurizio Ballistreri, docente di Diritto del lavoro (UniMe)

Michele Limosani, docente ordinario di Politica Economica e direttore del Dipartimento di Economia (UniMe)

Modera Lucio D’Amico, caporedattore della Gazzetta del Sud.

A seguire, alle 19 lo showcooking dello chef Paolo Romeo, le degustazioni con i prodotti del territorio, e infine, alle 21, l’attesissimo concerto dei Modena City Ramblers, preceduto da interventi musicali introduttivi a cura dei musicisti locali coinvolti nel progetto.

“Con questa ultima tappa si chiude un ciclo straordinario che ha attraversato le Valli Peloritane raccontando l’anima più autentica del nostro territorio. Ogni appuntamento è stato un momento di partecipazione e consapevolezza, unendo cultura, agricoltura, formazione e comunità. Il GAL ha dimostrato di poter essere un motore di sviluppo concreto e inclusivo, e continueremo su questa strada con ancora più determinazione, dando voce ai territori e costruendo opportunità a partire dalle nostre radici“.

Il progetto Le Valli del Mito e della Musica ha toccato finora:

Taormina (Valle dell’Alcantara)

Fiumedinisi (Valle del Nisi)

Monforte San Giorgio (Valle del Mela)

Letojanni (Valle del Ghiodaro)

Roccalumera (Valle del Dinarini)

e chiude con Santa Teresa di Riva (Valle d’Agrò)

Un percorso che ha valorizzato il territorio attraverso i suoi protagonisti: produttori, amministratori, artigiani, chef, artisti e cittadini. Un’esperienza collettiva di riscoperta e rilancio dell’identità peloritana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.